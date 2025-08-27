El jefe de Álex Palou habla sobre los rumores de su fichaje por Red Bull

Chip Ganassi, propietario del equipo del corredor español, ha asegurado que ni él ni el representante de Álex tienen constancia de haber tenido contactos con la F1.

En pleno proceso de definir los asientos para la temporada 2026 de Fórmula 1, el último rumor surgido salpica directamente a Álex Palou. Red Bull no tiene claro quién será el compañero de Max Verstappen el año que viene. Yuki Tsunoda no convence y en Estados Unidos aseguraron que el español ha sido contactado por los austriacos.

El propietario del equipo de Palou, Chip Ganassi, ha salido al paso de unos rumores que han causado total sorpresa: "Yo mismo lo leí y no había ninguna cita en ese artículo. Hablé con Palou y me dijo que nunca ha hablado con nadie ni sabe nada. Hablé con su mánager y no sabe nada".

"Yo no sé nada. Así que creo que es una historia de 'clickbait'. Alguien necesita repasar sus nociones de periodismo de investigación", ha sentenciado el propietario estadounidense en rueda de prensa. Este fue tajante sobre una hipotética marcha del catalán: "¿Quién quiere perder algo bueno?".

Pese a que la oferta por un equipo de F1 es tentadora para todo corredor, el estadounidense cree que está en su mano que Palou siga en el equipo: "Todo el mundo quiere un piloto que todos los demás quieren tener. Eso significa que tienes algo valioso".

"¿Creo que la Fórmula 1 es la mayor amenaza? No. La mayor amenaza somos nosotros mismos. Cada uno de nosotros. Trabajamos para darle a nuestros pilotos lo mejor para ellos y creo que con Álex está funcionando", ha concluido en declaraciones recogidas por varios medios.

Asimismo, el jefe de la escudería rememoró la oportunidad que tuvo el catalán de marcharse a McLaren en 2022. Algo que no llegó a concretarse y supuso que Palou se desencantara con el 'Gran Circo': "Como dije, Álex tuvo una oportunidad de irse y no lo hizo. No sé qué más decir".