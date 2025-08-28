La sonrisa que se le escapa a Alonso cuando le preguntan por el tiempo de Zandvoort: "Llueve..."

La lluvia podría ser protagonista en el fin de semana del Gran Premio de Países Bajos: "Nos tomaremos cada fin de semana como una aventura...".

Se viene un Gran Premio de Países Bajos movidito. La lluvia será protagonista este fin de semana y se espera una carrera muy alocada el domingo. Lo sabe Fernando Alonso, que se le escapó una sonrisa cuando le hablaron del tiempo que hacía en el circuito nada más llegar este jueves.

En el micrófono de 'DAZN', Fernando sonrió al escuchar la palabra lluvia. "Llueve, llueve... veremos", decía el de Aston Martin.

Se vienen citas impredecibles para el coche verde después de lo que ocurrió en Hungría: "Nos tomaremos cada fin de semana como una aventura. Vendrán mejores y peores. El mejor ejemplo el peor fin de semana el de Spa y otro mejor el de Hungría. Tenemos que estar listo para todo e intentar no cometer ningún error para coger los máximos puntos posibles".

Sobre Cadillac y los fichajes de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, Fernando ha celebrado su regreso: "Darles la enhorabuena desde aquí. Un año fuera de las pistas no es fácil. No han perdido la esperanza, han estado activos y demuestran la pasión por el deporte".

"La experiencia que también ha sido un grado que Cadillac ha tenido en cuenta. Vamos a tener una parrilla espectacular el año que viene y ansioso de correr con ellos", apunta el piloto asturiano, el más veterano de toda la parrilla.