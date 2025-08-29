La tajante opinión de Fernando Alonso sobre la crisis que atraviesa Hamilton en Ferrari

El que fuera compañero del británico en McLaren ha defendido al piloto de la 'Scuderia': "No necesita demostrar nada".

Encuadrado en la sexta posición del Mundial a 42 puntos de su compañero de equipo, Charles Leclerc, y sin haber subido al podio un domingo mientras que el monegasco lo ha hecho en cinco ocasiones, Lewis Hamilton no esconde la mediocridad de su primera temporada de rojo.

Tras el parón estival en Fórmula 1 y antes de arrancar una segunda mitad de temporada en la que no hay nada en juego más allá del título de pilotos, que se decidirá entre Piastri y Norris, a Fernando Alonso le preguntaron por la situación de su excompañero.

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Países Bajos, el piloto de Aston Martin, consciente de la complejidad de los cambios en el 'Gran Circo', salió en defensa del británico.

"Creo que desde fuera nunca se sabe con certeza qué está pasando, pero Lewis no necesita demostrar nada", aseguró sobre el heptacampeón del mundo.

De hecho, cree que volverá a su mejor nivel: "Es un piloto increíble y tarde o temprano descubrirá cómo alcanzar el ritmo máximo".

"Él y Ferrari siempre serán una dupla a la que hay que respetar mucho", añadió el asturiano, que también trató otros temas de candente actualidad como los rumores que sitúan a Alex Palou en Red Bull.