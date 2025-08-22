Alpine plantea un 2026 sin Franco Colapinto en el equipo

La escudería estaría descontenta con los resultados del piloto argentino y vería con buenos ojos buscar un reemplazo después de una temporada en la que son colistas del mundial de constructores.

El futuro de Franco Colapinto es incierto. Los resultados del argentino no convencen en Alpiney la escudería se plantea reemplazar su asiento a final de temporada.

El joven piloto llegó a Alpine en calidad de cedido por parte de Williamsnada más comenzar el año. Después de seis carreras, sustituyó a Jack Doohan en el GP de Imola para dejar de ser el piloto reserva y ocupar uno de los asientos en el 'Gran Circo'.

Sin embargo, su rendimiento no refleja el brillo que sí demostró después de aterrizar en la Fórmula 1 con Williams, y, ahora, su asiento se encuentra en serio peligro, según el portal web alemán 'Auto Motor und Sport'.

A pesar de que el argentino ha tenido que competir con uno de los peores monoplazas de la parrilla sin hacer pretemporada ni participar en las seis primeras carreras de la temporada, la escudería ya tendría en mente algunos nombres para sustituir al argentino.

Bottas o Sergio Pérez serían las principales alternativas en el caso de que Colapinto no consiga hacer cambiar de opinión a la escudería en los diez GP que restan en la temporada.

Aunque el destino de Bottas parece estar vinculado a Cadillac. Por tanto, el finlandés dejaría de ser una opción y 'Checo', a pesar de estar muy bien posicionado para ser piloto de la firma estadounidense, pasaría a ser la única opción real de Alpine si finalmente decide relevar a Colapinto.