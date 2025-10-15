"Para convertirnos en campeones"
Ojo a la reacción de Carlos Sainz cuando Williams afirma que es uno de los "mejores pilotos"
El madrileño estuvo junto a Peter Kenyon en un acto en el que el asesor de Williams se deshizo en elogios hacia el '55'.
A pesar de su abrupta salida de Ferrari tras el fichaje de Lewis Hamilton, Carlos Sainz parece estar contento en Williams.
Contento con el equipo y confiado con el proyecto de cara a 2026, año en el que se ejecutará el nuevo reglamento en Fórmula 1.
Este cambio normativo abre toda una ventana de posibilidades para los distintos equipos de la parrilla y desde Grove esperan con ansia la llegada del nuevo año.
De hecho, Sainz es una pieza clave en el proyecto de la escudería británica, tal y como destacó Peter Kenyon en un acto junto al madrileño.
"Hemos fichado a uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 para convertirnos en campeones del mundo", aseguró el asesor de Williams.
La cara de Carlos, con una pequeña sonrisa que se dibujó en su rostro, lo dice todo.