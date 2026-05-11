La apuesta del exjefe de la F1 sobre el próximo campeón del mundo: "Ha recuperado su chispa"

Bernie Ecclestone, exdirigente británico del 'Gran Circo', confía en que Kimi Antonelli o Max Verstappen se proclamen campeón del mundo este año.

El Mundial de Fórmula 1 2026 parece tener un claro equipo ganador. Con tan solo cuatro carreras disputadas, Mercedeslidera la clasificación con Kimi Antonelli y George Russell a la cabeza con 100 y 80 puntos, respectivamente.

La escudería alemana aún no se ha bajado del podio y Antonelli está intratable. El piloto italiano se está rompiendo récords al convertirse en el piloto más joven en liderar el mundial y ganar tres carreras consecutivas con sus respectivas poles también.

Aunque aún quedan bastantes carreras y nada está decidido, el de Bolonia está llamado a ser el próximo campeón de la F1. Sin embargo, Bernie Ecclestone, exjefe del 'Grand Prix' no descarta a otro candidato para llevarse el título a final de temporada.

"¡Antonelli o Verstappen serán campeones del mundo!", exclama el exdirigente británico de la F1 en declaraciones recogidas por 'Blick'.

Para Ecclestone, el piloto neerlandés aún cuenta con posibilidades de ganar el campeonato, sobre todo debido al talento y mentalidad de Max.

"Red Bull parece haber superado su mala racha. Max ha recuperado su chispa, y cuando lo hace, es peligroso", asegura el exjefe de la F1 sobre el tetracampeón del mundo. De esta forma, Ecclestone solo cuenta con Antonelli y Verstappen como los únicos candidatos a hacerse con el título.