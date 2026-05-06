El aviso del jefe de Mercedes al equipo tras la mala salida de Kimi Antonelli y Russell en Miami

Toto Wolff ha vuelto a señalar las salidas de sus pilotos como el principal problema del equipo en cada carrera, por el cual pierden posiciones.

El dominio de Mercedes en la Fórmula 1 continúa vigente. La escudería alemana ostenta el primer puesto en el Mundial de Constructores y Pilotos después de ganar los cuatro primeros GP del campeonato. Pese a ello, aún deben mejorar un aspecto clave en cada carrera para mantener su ventaja en la clasificación.

En concreto, Toto Wolff, jefe de Mercedes, destacó la mala ejecución de las salidas de Kimi Antonelli y George Russell en las últimas carreras, añadiendo que deben solucionarlo como equipo si quieren optar al título.

"No está bien y no es aceptable que pasen cosas así si quieres ganar un título mundial. Tenemos que salir bien. Es una cuestión del equipo, no de los pilotos. Ambos monoplazas perdieron posiciones", comentó el directivo austriaco una vez concluido el GP de Miami.

La queja de Wolff no es algo nuevo. El jefe de los teutones ya se mostró contrariado con la ejecución de las salidas de sus pilotos, bromeando con que necesitaban "volver a la autoescuela". Sin embargo, esta vez el directivo ve el problema como un asunto de equipo en vez de individual.

"Llevamos viendo todo esto desde hace demasiado tiempo. No está bien. Creo que tanto en la carrera como en la Sprint fue un problema del equipo. No estamos haciendo un trabajo lo suficientemente bueno para darles las herramientas necesarias para salir bien, ya sea el embrague o la estimación del agarre del asfalto", concluyó Wolff.