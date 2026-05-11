Clavijo dice "no darse por aludido" ante las críticas por su 'teoría' sobre las ratas que nadan: "El Gobierno intenta ridiculizarme. Era una conversación privada"

Los detalles El presidente canario lamenta que se haya querido reducir a "un meme" (los 'ratones nadadores') las razones de la comunidad autónoma para oponerse a que el MV Hondius fondease en Granadilla (Tenerife) para evacuar a su pasaje, pero subraya que su Gobierno está "arrimando el hombro".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que no romperá relaciones con el Gobierno de España a pesar de los desacuerdos sobre la gestión del crucero con hantavirus. Clavijo defiende la presencia de su gobierno en el operativo y critica la publicación de una conversación privada con la ministra de Sanidad. El presidente canario solicitó pruebas de infección antes del desembarco y una repatriación rápida, pero al no cumplirse, impidió el fondeo del barco. Aunque el Ministerio de Sanidad rebatió sus preocupaciones sobre el riesgo de contagio, Clavijo insiste en que el crucero debería haber sido gestionado por Países Bajos. Mientras tanto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha enfatizado que las decisiones deben basarse en ciencia, evitando alarmar a la población.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha señalado este lunes que no va romper relaciones con el Gobierno de España pese a los desencuentros evidenciados en la asistencia al crucero con hantavirus, en la que piensan seguir "arrimando el hombro", aunque sopesan acudir a la Justicia.

Preguntado por la polémica de los últimos días con las ratas nadadoras y con las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, que afeaba este domingo la ausencia de Clavijo en el operativo de desembarco y traslado de los pasajeros a sus países, el presidente canario ha defendido que su gobierno estaba presente.

Además, ha criticado en sendas entrevistas que se le ha intentado "ridiculizar" haciendo pública una conversación privada con la ministra. "El problema es que los pasajeros bajaron sin hacer test. Ahora hay dos positivos. Queríamos evitar eso sin polémica", ha defendido acusando a la ministra de querer "chocar todo el tiempo" con él. "Lo que pedimos no era descabellado. Cuanto menos tiempo esté el buque, menos peligro hay", ha seguido.

Clavijo ha explicado que las condiciones que puso el Gobierno de Canarias eran tres: que se hicieran test de infección a todos los ocupantes del MV Hondius antes de desembarcar y con al menos dos días de antelación, que el barco estuviera "el menor tiempo posible" en Tenerife y que, si los países de origen de los pasajeros, no podían fletar aviones con urgencia, los repatriara España.

Al no cumplirse esas peticiones y no ver suficientes medidas de seguridad, ha continuado, decidió dar instrucciones a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife (de la que depende el puerto de Granadilla) de que no se permitiese el fondeo, de forma que, si se quería autorizar, fuera otra instancia quien lo hiciese (como así ocurrió: dio la orden la Dirección General de Marina Mercante).

El presidente de Canarias ha enfatizado que esas son sus razones, no el 'meme' con el que considera que se ha querido "ridiculizar" al Gobierno de Canarias tras su comentario del sábado en La Sexta sobre la posibilidad de que algún roedor infectado con el hantavirus de los Andes llegara desde el barco al muelle, hipótesis que el Ministerio de Sanidad rebatió con un informe publicado el domingo.

Pero, además, se ha remontado al origen de la polémica, para seguir defendiendo que no había necesidad de trasladar el crucero a Canarias, como pidió la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Gobierno de España al no ver capacidad suficiente en el sistema sanitario de Cabo Verde, donde estaba fondeado la semana pasada. "Este es un crucero de lujo con bandera de Países Bajos, con un empresario. Hay un armador que tiene su actividad económica y un país que es el responsable. Por lo tanto, dado que los pasajeros estaban asintomáticos y en buen estado de salud, siempre mantuvimos que se tenían que ir a Países Bajos y resolver esta situación allí, porque era responsabilidad del armador y de Países Bajos, en ningún caso de España", ha argumentado el líder de Coalición Canaria.

Clavijo ha subrayado que, pese a todo, el Gobierno de Canarias está "arrimando el hombro y haciendo todo lo que se pide" para que todo salga bien y el buque abandone Tenerife, algo que confía en que ocurra esta tarde, a las 19.00 horas, como se ha anunciado. "No vamos a entrar en medio de un operativo de esta complejidad a discutir competencias ni a obstaculizar, pero entenderán que el Gobierno de Canarias tiene opinión. Y el Gobierno de Canarias obviamente la expresa. Si un órgano superior decide desoírlo y tomar su decisión, que lo haga. Nosotros podíamos haber tomado medidas cautelares, pero no vamos a entrar en esa dinámica. Creo que lo importante es que esto salga bien para todos", ha añadido.

Torres: "Las afirmaciones tienen que estar basadas en la ciencia"

Desde el Gobierno central, hoy el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha evitado el choque directo con el presidente canario, si bien ha advertido que las afirmaciones de los políticos deben estar basadas en "cuestiones científicas" y lo que "sobra" es que "la gente se alarme".

En declaraciones a 'Las mañanas de RNE', el ministro ha defendido escuchar "siempre" los criterios técnicos, científicos y epidemiológicos, tal y como hizo él al frente del Gobierno de Canarias en la pandemia del covid. Dicho esto, ha recordado que el hantavirus tiene una "letalidad alta" pero "muy pocas posibilidades de contagio".

A su juicio, las afirmaciones de los políticos "tienen que estar basadas fundamentalmente en cuestiones científicas y hay que decirle a la gente justamente la verdad". "Lo que creo que en ocasiones sobra es que la gente se alarme", ha zanjado Torres, que ha dicho además entender el nerviosismo de la sociedad canaria, haciendo hincapié en que se trato de una "decisión científica". "Los científicos los que hablen de ciencia y los políticos los que hablemos de política", ha apostillado.

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