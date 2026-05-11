"Espero que esté en mi coche": un expiloto de F1 sueña con pilotar junto a Verstappen

Logan Sargeant, expiloto de Williams, bendice la posible llegada del tetracampeón del mundo al Mundial de Resistencia (WEC), si decide abandonar el 'Grand Prix' debido al nuevo reglamento.

El futuro de Max Verstappen es una incógnita. El piloto de Red Bull no termina de estar satisfecho con el nuevo reglamento y cambios implementados en el GP de Miami, y no descarta abandonar el 'Grand Prix' si deja de disfrutar de la Fórmula 1.

A pesar de contar con un contrato con la escudería austriaca hasta 2028, el piloto neerlandés podría abandonar la categoría o, en caso de quedarse, cambiar de equipo gracias a una cláusula de salida. Sin embargo, existe una alternativa para Verstappen, la cual le satisface y ya ha comenzado a realizar.

En concreto, las carreras GT son uno de los últimos pasatiempos del tetracampeón del mundo, y ahora podría competir en el Mundial de Resistencia (WEC) debido a la entrada de Ford, socio de Red Bull en la F1, en la competición.

"Si corre, espero que esté en mi coche. En mi opinión, Max es el mejor de todos los tiempos. Así que si pudiera compartir coche con él, sería un gran privilegio y una gran ventaja. Porque es el piloto más rápido del mundo", comenta Logan Sargeant, expiloto de F1 y próximo participante de la WEC en 2027, en una entrevista para 'Motorsport'.

El expiloto que militó en Williams durante tres temporadas ansía compartir coche con Max debido a su talento y destreza al volante. "Seguramente les demostrará a todos de qué está hecho y les dará una paliza. Prefiero tenerlo en mi coche que en el de otra persona", asegura Sargeant.

¿Verstappen, en la WEC?

Aunque el neerlandés aún no ha comentado nada acerca de su futuro, sus últimas declaraciones criticando a la F1 y su presencia en carreras de GT junto a su equipo han aumentado los rumores acerca de su retirada del 'Grand Prix' y su llegada a otras categorías.

Aun así, Logan Sargeant espera que Verstappen compita en la WEC próximamente. "Obviamente tiene mucha experiencia en la Fórmula 1; para él, sería como conectar y jugar. Se puede aprender muchísimo de alguien como él. No te conviertes en tetracampeón del mundo sin tener la velocidad necesaria. Y se nota que, incluso cuando no está en el coche más rápido, siempre encuentra la manera de sacarle el máximo partido. No se puede decir eso de todos", elogia el estadounidense sobre Max.