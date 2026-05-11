Los padres de la 'casa de los horrores' de Oviedo, condenados a dos años y 10 meses de cárcel

Aseo de la 'casa de los horrores' de Oviedo

Los detalles El tribunal condena a dos años y cuatro meses de prisión a cada uno de los padres por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, a lo que hay que añadir seis meses de cárcel por el delito de abandono de familia.

La Audiencia Provincial ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres que encerraron a sus hijos en un chalet de Fitoria, Oviedo. Cada progenitor ha recibido una pena de dos años y cuatro meses por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, y seis meses más por abandono de familia. Además, estarán inhabilitados durante tres años y cuatro meses para ejercer la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento, y no podrán acercarse a los menores a menos de 300 metros. Los padres fueron absueltos de detención ilegal, pero deberán indemnizar a cada hijo con 30.000 euros.

La Audiencia Provincial ha condenado a dos años y diez meses de prisión a los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet de Fitoria (Oviedo).

El tribunal condena a dos años y cuatro meses de prisión a cada uno de los padres por un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar. Por el delito de abandono de familia, se condena a cada progenitor a otros seis meses de cárcel.

Según fuentes de la Fiscalía del Principado de Asturias, durante tres años y cuatro meses estarán además inhabilitados para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda y acogimiento, además de tener prohibido aproximarse a los menores a menos de 300 metros de su domicilio, lugar de estudio o lugar que frecuenten.

El tribunal absuelve a los padres de los delitos de detención ilegal de los que también estaban acusados e impone una indemnización para cada menor de 30.000 euros.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.