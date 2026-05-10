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Bronca política entre Ayuso y Torres: el ministro dice que fue la única presidenta autonómica que no le respondió por el Hondius

¿Qué ha dicho? "He trasladado a todos los líderes autonómicos que iban a subir a las lanchas y todos me lo han agradecido, aunque no he podido contactar con Ayuso", ha expresado el ministro.

Ángel Víctor Torres y Ayuso
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El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han protagonizado este domingo una bronca política con cruce de mensajes --o dardos-- con motivo del protocolo llevado a cabo con el Hondius. Torres ha explicado que ha contactado por la mañana con todos los presidentes autonómicos implicados en este operativo, menos con la madrileña, y ha dejado caer que era porque estaba de viaje en México.

"Contacté con los distintos presidentes autonómicos, con los presidentes Rueda, Mañueco, Ayuso, Illa, Pérez Llorca y Barbón para trasladarles que (los pasajeros del Hondius) iban a subir a las lanchas. Todos los presidentes me lo han agradecido, pero no he podido contactar con la presidenta Ayuso. No sé si está volando, pero los demás todos han agradecido la labor", ha declarado el ministro este domingo en una rueda de prensa desde Tenerife.

Tras ello, poco ha tardado la presidenta madrileña en contestar en redes sociales, donde ha reconocido que el ministro la ha contactado, pero ha negado que ese mensaje tuviese el propósito de informar de nada. Así, la política del PP ha manifestado que "el 'comodín Ayuso' no puede ocultar cada crisis que crea este Gobierno".

Por su parte, Ángel Víctor Torres ha respondido a la presidenta madrileña vía X destacando que este domingo, "aproximadamente a las 9:00 hora canaria", envió " a todos los presidentes autonómicos un texto idéntico donde les informaba de la hora en la que los españoles volarían a la Península". "Todos me respondieron al mensaje, excepto la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la que dije, sin mala intención, que igual estaba volando", ha subrayado, a lo que ha apostillado que "lo cierto es que sigue siendo la única presidenta" que no le ha respondido.

En cualquier caso, el ministro de Política Territorial ha querido trasladar que "el operativo va según lo previsto" y que él continúa en el Puerto de Granadilla, en Tenerife, donde llegó a las 7:00 horas y sigue "esperando el desembarco de los pasajeros estadounidenses".

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