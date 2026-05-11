¿Puede Marc Márquez ser aún campeón de MotoGP? Atención al análisis de Jorge Martín
El campeón del mundo de la máxima categoría en 2024 afirma que el ilerdense sigue siendo "el máximo rival para luchar este Mundial".
Tras su primer doblete de victorias en un fin de semana desde que fichara por Aprilia, Jorge Martín ha dado caza su compañero de equipo en el campeonato.
El de San Sebastián de los Reyes, tras el Gran Premio de Francia, está a tan solo un punto de Marco Bezzecchi en la general.
Y ahora, como un claro contendiente al título, Martín afirmó en Le Mans que nunca imaginó estar en esta tesitura tras las múltiples lesiones que sufrió en 2025.
"No, nunca. Siempre he querido, pero nunca he pensado en volver a estar en esta situación", explicó el madrileño en declaraciones que publica 'Motosan'.
"Creo que cuando estás mal y piensas en volver a ir en moto, no te planteas volver a ganar. Te planteas volver a subirte a una moto. Después de estar en el hospital, con 14 costillas rotas, volver a una moto y hacer un podio ya me da confianza para decir: 'Es posible'. Pero de ahí a verte ganar carreras, eso es otra historia", añadió.
Parece que el título será cosa de Aprilia, pero Jorge lanza un aviso sobre Marc Márquez a pesar de que el de Ducati no vaya a estar en la próxima carrera en Montmeló por lesión.
"Espero que Marc vuelva lo antes posible. Sé que va a volver más fuerte, porque está claro que no estaba bien. Y va a volver más fuerte que nunca. Sigo pensando que es el máximo rival para luchar este Mundial conmigo", zanjó.