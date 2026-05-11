Primeras imágenes de Márquez tras su doble operación de pie y hombro: "La operación ha sido un éxito"

El de Cervera ha publicado una foto en sus redes ayudado de una muleta después de haber sido intervenido con éxito de su pie derecho y de su hombro.

Marc Márquez ya se recupera de su fractura de pie tras ser intervenido el pasado domingo. No hay que olvidar que el de Cervera aprovechó para operarse también el hombro e intentar poner fin a los problemas que tanto le han lastrado este principio de temporada.

Marc ha publicado varias imágenes en sus redes sociales en las que se deja ver con una férula en su pie derecho, con el que se aguanta gracias a una muleta. Además, también ha compartido algunas fotos desde el hospital en el que se puede apreciar la inmovilización de su pie y evidencias de la intervención en su hombro.

"¡La cirugía fue un éxito! Estoy realmente agradecida por sus amables mensajes y apoyo. Un agradecimiento especial al equipo médico por su increíble trabajo", reconoce Marc tras un fin de semana duro. Cabe recordar que fue una dura caída en la 'sprint' de Le Mans lo que le fracturó el quinto metatarsiano.

El de Cervera no estará en el Gran Premio de Catalunya y está por saber si podrá competir en el GP de Italia a finales de mes o si tendrá que esperar para reaparecer para los grandes premios de Hungría o República Checa, ambos en junio.