Dani Pedrosa señala el posible motivo de la retirada de Marc Márquez: "Su cuerpo..."

El expiloto español ha lamentado la situación que atraviesa el ilerdense tras su caída en Le Mans, y no descarta que Marc cambie de opinión respecto a su futuro y decida retirarse.

El estado físico de Marc Márquez vuelve a peligrar tras el GP de Francia. Pese a que el vigente campeón del mundo parecía haberse recuperado de su complicada lesión en el hombro derecho, una nueva caída complica su continuidad en MotoGP.

En concreto, el piloto de Ducati tuvo una fuerte caída de su moto durante la carrera sprint del sábado en el Autódromo de Bugatti en Le Mans, por la cual se ha fracturado el quinto metatarsiano del pie derecho. Además, el propio Marc ha confirmado que pasará por quirófano una vez más para intervenir el hombro dañado.

"Lo del hombro es simplemente abrir y sacar el tornillo. El plazo de recuperación debería ser corto", confirmó Márquez tras la caída a los micrófonos de 'DAZN'. Aunque la intervención en el hombro es sencilla y no debería tener complicaciones, esta caída supone otro varapalo para el ilerdense, y un expiloto no oculta su preocupación por una posible retirada.

"Su cuerpo ha acumulado muchas caídas y lesiones. Ahora evidentemente tiene que recuperarse y valorar cómo se encuentra del hombro después de esta operación", reflexiona Dani Pedrosa en 'DAZN', antes de analizar el futuro de Márquez.

Las operaciones y recientes lesiones del eneacampeón del mundo están lastrando su continuidad, y esta nueva caída podría decantar su decisión de retirarse tras este mundial. "Dependiendo de eso, tomará una decisión, y si por el contrario no es así, a lo mejor toma otra. No estoy en su piel, pero me puedo imaginar que cosas como esa en este punto de su carrera deportiva son muy importantes", concluye Pedrosa, detallando la situación de Marc.