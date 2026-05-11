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Operativo del MV Hondius

Primeros positivos por hantavirus entre los repatriados del crucero: EEUU confirma "un positivo leve" y Francia reporta otro caso

El contexto Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del MV Hondius, que se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado, viajando ambos en las unidades de biocontención de la aeronave por precaución.

Pasajeros a bordo del MV Hondius abandonando el cruceroPasajeros a bordo del MV Hondius abandonando el cruceroAgencia AP
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Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves".

Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".

Concretamente, el avión trasladará a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas "leves" a un segundo centro de este tipo en su destino final.

La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro "cada persona" será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.

A primera hora de este lunes, la ministra de Sanidad francesa, Stéphanie Rist, ha confirmado que un pasajero francés del crucero afectado por el hantavirus dio positivo en la prueba del virus. "Hasta el momento, hemos identificado 22 casos de contacto en Francia", ha trasladado Rist.

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