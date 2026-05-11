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Caso mascarillas

El Supremo rechaza otorgar la libertad provisional a Koldo García, que conocerá su sentencia en prisión

Los detalles El tribunal que ha juzgado el caso señala que no se advierte "ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga".

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara en el juicio que se sigue en el Tribunal SupremoKoldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara en el juicio que se sigue en el Tribunal SupremoAgencia EFE
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La Sala Penal del Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud de puesta en libertad de Koldo García que fue formulada por su abogada el pasado 6 de mayo, último día del juicio del denominado 'caso mascarillas'.

El tribunal que ha juzgado el caso señala que no se advierte "ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga. Ha de valorarse a estos efectos que, concluido el juicio oral, estamos en los inicios de uns deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa".

La representación del acusado alegó la terminación del juicio oral y la inexistencia de riesgo de fuga para pedir la libertad.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular se opusieron a la pretensión deducida e incidieron en que el riesgo persiste, máxime cuando ya ha finalizado el juicio oral y, en consecuencia, se han afianzado los indicios existentes contre el acusado, según señala el auto de la Sala.

¿Qué dijo ante el Supremo?

El exasesor ministerial aseguró el pasado miércoles en el Tribunal Supremo que "el abogado del PP" le ofreció que colaborara, "mintiendo y engañando a todos los españoles", una acusación negada por el letrado 'popular'. Asimismo, afirmó que Víctor de Aldama no dice la verdad y ha elegido "el camino fácil".

"Aldama está viviendo a costa de todos nosotros, porque ha metido al señor Ábalos y Koldo García en la cárcel con mentiras, y esto es la realidad", dijo el exasesor en su turno de última palabra en el juicio, el que está acusado junto a Aldama y el exministro José Luis Ábalos por presunta corrupción en contratos de mascarillas.

Una intervención deslavazada que ha cerrado asegurando que Aldama es "el único que tiene sociedades fuera de España viviendo a costa de todos los españoles", y en la que ha asegurado que dice la verdad y lo puede demostrar.

"La verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel", ha asegurado Koldo García. A este respecto, el abogado del PP que forma parte de la acusación popular ha negado rotundamente haber ofrecido a Koldo una colaboración y ha afirmado, en declaraciones a laSexta, que es "absurdo".

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