El espectacular dato de Kimi Antonelli en Miami que le sitúa junto a Schumacher y Senna

El italiano es el único piloto en la historia de la F1 en conseguir tres victorias consecutivas con sus respectivas poles. Incluso, iguala a los dos campeones del mundo al lograr tres poles seguidas.

Kimi Antonelli parece no tener techo esta temporada. El joven piloto italiano ha conseguido su tercera victoria consecutiva en la Fórmula 1 tras proclamarse campeón en el GP de Miami, y continúa a la cabeza de la clasificación con 100 puntos en cuatro carreras.

El de Mercedes no solo logró su tercera victoria consecutiva, sino que también ha ganado tres carreras seguidas saliendo desde la pole. De esta forma, Antonelli iguala un dato que solo dos leyendas del 'Grand Prix' como Michael Schumacher o Ayrton Senna, han registrado.

El piloto de Bolonia ha demostrado una solidez incontestable en el comienzo de su segundo año en la F1, sellando cuatro podios consecutivos desde el GP de Australia. Desde entonces, ha conseguido tres victorias con sus respectivas poles, un hito que ningún piloto había conseguido hacer en los más de setenta años de historia de la competición.

"¡Qué día! Es genial volver a estar en la pole. No me lo esperaba, porque tuve problemas en el sprint. Estoy muy satisfecho con nuestra capacidad de remontada", comentó el joven piloto tras la clasificación para la carrera del domingo, en declaraciones recogidas por 'Speedweek'.

Por el momento, Antonelli continúa siendo el líder del Mundial con una amplia ventaja frente a sus rivales y su compañero de escudería, George Russell. Con un centenar de puntos acumulados, el italiano saca 20 puntos al británico y más de 30 al resto de pilotos.