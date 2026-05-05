'Tato' Abadía habla con Pedrerol sobre su tienda de quesos en Logroño

El exfutbolista, que militó nueve temporadas en Primera, está "más orgulloso" de su tienda que de su carrera.

"Tenía un don para jugar al fútbol"

Tras retirarse como futbolista y zanjar su etapa como entrenador, Agustín Abadía Plana abrió una tienda de quesos en el centro de Logroño.

A día de hoy continúa regentando dicho negocio y en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol ha reconocido que está "más orgulloso de eso que del fútbol".

'Tato' Abadía considera que su trabajo actual es más difícil que el anterior: "Considero que tenía un don para jugar al fútbol, pero para ser comerciante y estar de cara al público no".

"¿Eres feliz?", le plantea el presentador de 'Jugones' y 'El Chiringuito', que se encuentra una tajante respuesta: "Sí, mucho".