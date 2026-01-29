Huelva despide a las víctimas del accidente de Adamuz con un funeral que presiden los reyes con la presencia de varios miembros del Gobierno

El funeral que se celebra este jueves en Huelva para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz.

¿Por qué es importante? En el accidente ferroviario fallecieron 45 personas, 28 de ellas vecinos de distintos municipios de la provincia que acoge el funeral tras posponerse el homenaje de Estado previsto inicialmente para el sábado 31 de enero.

Huelva despide la tarde de este jueves con un funeral religioso presidido por los reyes a las 45 víctimas mortales, 28 de ellas vecinos de distintos municipios de la provincia, del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), tras posponerse el homenaje de Estado rechazado por las familias. La misa tiene lugar a las 18:00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín, y está previsto que a ella acudan 336 familiares de los fallecidos, que ocuparán un lugar preferente, y las primeras filas estarán ocupadas por heridos y supervivientes. Además, estará oficiada por el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el obispo emérito, José Vilaplana.

Para esta despedida, la Virgen de la Cinta, patrona de Huelva, ha sido trasladada al Palacio de Deportes para presidir el altar, un gesto de gran calado simbólico en una ciudad de arraigada tradición mariana. La elección de este recinto, con capacidad para 5.000 personas, responde a la voluntad de las autoridades locales y eclesiásticas de permitir una asistencia masiva, ya que las puertas han sido abiertas al público, superando las limitaciones de aforo de la Catedral de La Merced, donde inicialmente la diócesis de Huelva había previsto la celebración del funeral.

Este funeral religioso, en principio concebido como una celebración más íntima surgida del deseo de la diócesis de Huelva de despedir a los fallecidos, ha adquirido una mayor relevancia después de que se pospusiera eel homenaje de Estado previsto inicialmente para el próximo sábado 31 de enero. Ese homenaje fue acordado inicialmente por los presidentes del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apenas tres días después del accidente, pero el pasado día 25 anunciaban su aplazamiento sin nueva fecha.

Aunque el Ejecutivo central aludió oficialmente a la "falta de disponibilidad" de las familias, algunos afectados han mostrado su malestar hacia la gestión de la catástrofe y el rechazo al carácter estrictamente laico que se pretendía dar al acto original. Al acto de este jueves asistirán el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y, en representación del Gobierno central, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y los ministros de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Agricultura, Luis Planas. También estará presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda, ha subrayado que este acto responde al deseo mayoritario de las familias de despedir a sus seres queridos "desde la fe y de manera abierta a toda la ciudadanía". Para facilitar el desplazamiento de los vecinos, el Ayuntamiento ha habilitado un dispositivo de autobuses urbanos gratuitos que conecta los distintos barrios con el pabellón.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.