La tremenda celebración de Djokovic tras batir a Sinner y meterse en la final del Open de Australia

El serbio firmó una actuación para el recuerdo dejando fuera a uno de los grandes favoritos en un ejercicio de esfuerzo sobrehumano. 'Nole', a sus 38 años, se mete en una nueva final de 'Grand Slam'.

Novak Djokovic es inevitable. Jannik Sinner, vigente campeón, no ha podido con 'Nole' en semifinales del Open de Australia. Una nueva batalla al límite que ha derivado en un espectáculo memorable en la Rod Laver Arena. Eso sí, contra todo pronóstico, el serbio ha salido victorioso de un agónico duelo que se ha decidido en el quinto set.

A medida que iba avanzando el encuentro, Jannik iba ganando más favoritismo debido a que la exigencia física crecía. Pero a Novak no se le puede dar nunca por muerto. Protegido por un primer saque soberbio y una derecha paralela muy sólida, Djokovic comenzó a ganarle terreno a un Sinner que llegó a estar 2-1 en sets arriba.

'Nole' mostró un poderío físico que hacía mucho tiempo que no se veía. Eso sí, acabó exhausto. Nada más certificar su pase a la final, Djokovic se tiró al suelo. Completamente rendido ante lo que acababa de hacer, el serbio dejó una imagen para el recuerdo.

Todo después de que se especulara con el nivel físico que mostraría 'Nole' ante Sinner y Alcaraz en este Open de Australia. El de Belgrado, una vez más, ha dejado claro que sigue teniendo fuelle para luchar contra el murciano y el italiano. La final del domingo ante Carlos será un nuevo reto y una nueva oportunidad, para Djokovic, de seguir agrando su leyenda en el deporte.