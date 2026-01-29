Marc Márquez, la llave para desatascar el mercado de fichajes de MotoGP

Alex Ramos ha analizado la situación actual del mercado de pilotos y ha explicado sus teorías sobre el complejo escenario que atraviesan los equipos de la competición, donde se esperan cambios notables pero que están tardando en llegar.

La oficialización de la salida de Fabio Quartararo de Yamaha para unirse a Honda en 2027 ha dinamitado el mercado de pilotos. Son muchas las incógnitas que aguarda el futuro de MotoGP, especialmente con la llegada del nuevo reglamento, ningún equipo del 'paddock' quiere precipitarse y sobre estos posibles movimientos ha hablado Alex Barros.

Para el expiloto de la categoría reina, la situación se "destrabará cuando las piezas empiecen a encajar". Los motivos de este estancamiento serían algunos de los pilotos más dominantes de la parrilla: "Márquez necesita decidir; Pedro Acosta necesita decidir y Quartararo. Esas son las cabezas principales del campeonato"

Para explicarlo, el brasileño dibujó varios posibles escenarios, en los que nuevos nombres como el de Pecco Bagnaia salían también a relucir: "Una vez que encaje uno, por ejemplo: Márquez realmente se queda en Ducati y Pedro Acosta firma con un equipo satélite o no, o en el lugar de Bagnaia; Quartararo también tendrá que avanzar. Y una vez que eso avance, todas las otras piezas van a ser cerradas automáticamente".

Una situación muy compleja y cargada de posibles actores sobre el tablero, la que vaticinaba Barros que se atrevía con otra predicción: "Honda, en 2027, o va a tener a Pedro Acosta, o va a tener a Quartararo, o va a tener a Jorge Martín", preveía el brasileño. Con la confirmación de la incorporación del francés en las últimas horas, queda por ver qué pasa con los otros dos, ya que sus dos pilotos actuales, Joan Mir y Luca Marini, terminan contrato ese año.

También se 'mojó' con la situación de Maverick Viñales, el pupilo de Jorge Lorenzo y actual piloto de Tech3, para el que tuvo muy buenas palabras: "Creo que va a ser mejor, el trabajo que Lorenzo está haciendo está bien, es un multicampeón y sabe lo que está haciendo, no es un tonto. Puede ser una sorpresa en el campeonato. Un punto de inflexión". Y acabó concluyendo con el final más dulce posible para el de Figueres: "Tiene ese potencial. El problema es la irregularidad. Yo nunca lo vi como campeón del mundo. Eso puede cambiar".