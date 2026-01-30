Álex Márquez podría fichar por KTM en 2027 como sustituto de Pedro Acosta

Según 'GPONE', el equipo austriaco estaría interesado en incorporar al piloto español tras la salida del 'Tiburón de Mazarrón' a Ducati. Otros pilotos aún desconocen para qué marca correrán en 2027.

El mercado de MotoGP no para de moverse. Después de conocerse que Pedro Acosta será piloto oficial de Ducati para 2027 y Fabio Quartararo saldrá de Yamaha para fichar por Honda, según informaron este jueves el 'Diario AS' y 'Motorsport', respectivamente, otro movimiento estaría a punto de formalizarse.

En concreto, según ha avanza 'GPONE', tras el fichaje de Acosta por los italianos, en KTM están interesados en incorporar en sus filas a Álex Márquez. El piloto español terminó la anterior campaña en segunda posición por detrás de su hermano, Marc Márquez, y buscan formar una dupla campeona junto a Maverick Viñales.

"Es lógico que el español, animado por su segundo puesto en el campeonato de 2025, esté considerando una mejora. KTM podría ser una posibilidad. Viñales ascenderá al primer equipo, y estaría encantado de tener a Álex Márquez a su lado", escribe el medio sobre la posición de Álex en el mercado.

Actualmente, el pequeño de los Márquez cuenta con asiento asegurado en Gresini, donde ha logrado un rendimiento espectacular en 2025. Con 476 puntos y tres victorias, el español se quedó por detrás de su hermano mayor, sellando una temporada de ensueño.

Al igual que el resto de pilotos, su objetivo es destronar a Marc y proclamarse como el próximo campeón de MotoGP, por lo que un movimiento de equipo en 2027 no sería extraño.

Otros pilotos de la parrilla como Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia o Enea Bastianini podrían cambiarse de equipo en los próximos meses, aunque los jefes de equipo también están interesados en subir de categoría a algunos pilotos de Moto2 como Dani Holgado o David Alonso.