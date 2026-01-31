Un hombre mata presuntamente a su madre y deja herido de gravedad a su padre en Algeciras

Agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo.

¿Qué ha pasado? Los hechos tuvieron alrededor de las 23.00 horas de este viernes en el domicilio familiar. El presunto asesino, de 45 años, ha sido detenido en el aparcamiento de un centro comercial.

En Algeciras, la Policía Nacional investiga un presunto homicidio en el que un hombre de 45 años habría asesinado a su madre con 20 puñaladas y dejado gravemente herido a su padre. El incidente ocurrió alrededor de las 23:00 horas del pasado viernes en el domicilio familiar. El padre, herido de gravedad, fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado. La Policía ha intervenido desde el primer momento, activando un dispositivo policial y judicial. Se están llevando a cabo diligencias para esclarecer los hechos y localizar al presunto autor, el hijo de la pareja.

Tragedia en Algeciras. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor del asesinato de su madre, de 75 años, y de herir gravemente a su padre, de 76, en unos hechos que han tenido lugar en un domicilio familiar en la localidad gaditana.

Según han informado los agentes, el arresto se ha producido en el aparcamiento del centro comercial Las Palomas, donde el hombre se hallaba en el interior de su vehículo.

Tras su localización, le trasladaron al centro médico Menéndez Tolosa para su valoración médica. Posteriormente, quedó a disposición de las autoridades policiales.

La investigación permanece abierta para el esclarecimiento completo de los hechos, que tuvieron lugar alrededor de las 23:00 horas de anoche en un domicilio familiar de Algeciras.

Como resultado de la agresión con arma blanca, además de la mujer muerta, el marido de la víctima y padre del presunto autor está ingresado en un centro sanitario, hospitalizado por heridas de carácter grave.

Desde el primer momento, agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la intervención, activándose de inmediato el correspondiente dispositivo policial y judicial.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.