La llave de la celda de Nelson Mandela o su raqueta de tenis: los objetos que subastará su familia tras ganar en los tribunales al Gobierno de Sudáfrica

El Gobierno lleva varios años tratando de bloquear la venta de objetos personales que pertenecen a la familia. La Justicia ha dado la razón a los Mandela: pueden ponerlos todos a subasta.

Hace exactamente dos años, el Gobierno de Sudáfrica logró bloquear una subasta de unos 70 objetos y artículos personales de Nelson Mandela, el primer presidente negro del país africano. La batalla venía de lejos, entre la familia del exmandatario sudafricano y el Ejecutivo sudafricano, que ha considerado siempre estos objetos patrimoniales. Ahora, la Justicia ha vuelto a dar la razón a la familia Mandela, concretamente a su hija, desestimando la última apelación presentada por la Agencia de Recursos Patrimoniales de Sudáfrica (SAHRA, por sus siglas en inglés).

Los objetos pertenecen a Makaziwe Mandela, hija mayor del expresidente, y al que era guardia de seguridad en la prisión Robben Island durante el tiempo que Mandela pasó en prisión. ¿Por qué? Porque entre los que ahora se subastarán se encuentra, por ejemplo, la llave de la celda en la que estuvo 18 de los 27 años que pasó encarcelado. La batalla judicial comenzó en 2021, cuando el Gobierno se enteró de la posible subasta y trató de detener la exportación de todos los objetos, que iban a ser trasladados a Estados Unidos para su venta.

La SAHRA ha considerado, en todo momento, que estos objetos deberían estar protegidos al ser considerados patrimoniales, en virtud de la Ley de Recursos del Patrimonio Nacional; sin embargo, el Tribunal Supremo de apelaciones ha argumentado que la interpretación de la SAHRA sobre qué bienes están comprendidos y cuáles no en esta legislación es "excesivamente amplia". Además, considera que mientras que los propietarios de los objetos sí han podido explicar con detalles por qué estos no son objetos patrimoniales, la Agencia gubernamental no ha intentado explicar por qué considera que sí lo son.

Makaziwe, la única hija de Mandela y su primera esposa, ha criticado duramente a la agencia, argumentando que nadie conoce "mejor" la voluntad de Nelson Mandela que "los que estuvieron a su lado al final", es decir, "su familia". Y, por lo tanto, "nadie está más comprometido con asegurar que el legado de Tata [Nelson Mandela] perdure como él querría ser recordado que quienes llevan su nombre".

La intención de Makaziwe es, a través de la venta de estos objetos, la recaudación del dinero suficiente para construir un Jardín Conmemorativo de Mandela, un entorno que según la casa de subastas Guernsey, que se encargará de la venta, será "inspirador" y estará cerca del lugar donde se encuentra enterrado Mandela, en Qunu (Sudáfrica). Eso sí, todavía no ha tomado ninguna decisión sobre el destino de los objetos que se pondrán a subasta.

¿Qué objetos de Mandela entran en la subasta?

La llave de una celda de Robben Island donde estuvo 18 años encarcelado

Gafas de sol de aviador

Una camisa floral

Copia de la Constitución sudafricana de 1996 firmada por Nelson Mandela

Un dibujo al carboncillo hecho por Nelson Mandela

Un documento de identidad de Mandela

Una raqueta de tenis del expresidente que utilizó durante su paso por la cárcel

Varios regalos de líderes mundiales, entre ellos del expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama,

La BBC ha tratado de contactar con del departamento de Cultura de Sudáfrica para saber si el Gobierno tratará de evitar la venta por alguna otra vía, algo que aún se desconoce. Mandela murió a los 95 años, en 2013 —aunque el conocido como 'efecto Mandela' hace que muchos piensen que murió en prisión—, después de haber pasado casi tres décadas en prisión por liderar el Congreso Nacional Africano contra el Apartheid. Fue liberado en 1993, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz, y se convirtió en el primer presidente de Sudáfrica elegido democráticamente un año después.

