Trump vuelve a aparecer en los archivos de Epstein: una menor de 13 años habría sido "obligada a practicarle sexo oral hace 35 años"

Los detalles El nombre de Trump aparece 86 veces en un documento publicado por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el caso Epstein, aunque ha sido eliminado de la página web a las pocas horas.

Un documento del caso Epstein, publicado brevemente por el Departamento de Justicia de EE.UU., involucra a Donald Trump en graves acusaciones de abuso sexual. Una joven, presuntamente forzada a practicar sexo oral a Trump en Nueva Jersey hace 35 años, habría sido mordida durante el acto, según el testimonio de una amiga presente. El informe, que menciona a Trump 86 veces, también incluye denuncias sobre su participación en orgías organizadas por Epstein, con la colaboración de Ghislaine Maxwell. Otro relato acusa a Trump de estar presente en el asesinato de una recién nacida. Los agentes consideraron algunas denuncias no creíbles.

Una joven fue presuntamente "obligada a practicarle sexo oral al presidente Trump hace aproximadamente 35 años en Nueva Jersey", cuando la víctima "tenía aproximadamente 13 o 14 años". Así lo expone uno de los últimos documentos del caso Epstein publicados este viernes por el Departamento de Justicia de EEUU y en el que se involucra a Donald Trump.

Dicho informe recopila decenas de denuncias de distintas personas que fueron recibidas por el FBI, aunque ha sido eliminado a las pocas horas de su publicación. En algunos casos, las víctimas no volvieron a dar señales de vida o no pudieron probar las acusaciones.

En el caso concreto de esta presunta víctima de Trump, la denunciante fue una amiga presente en el momento de los hechos y, según esgrime el documento, se envió su testimonio a la Oficina de Washington y estaba previsto realizarle una entrevista.

Según dicho documento, la denunciante relató que la víctima "presuntamente mordió al presidente Trump mientras le practicaba sexo oral" y "la amiga recibió un golpe en la cara después de reírse". Asimismo, la denunciante afirmó que "también fue abusada por Epstein".

Otro de los testimonios que recoge el archivo, expone que entre las personas involucradas en las "grandes orgías" de Epstein en las que había "jóvenes y modelos de Victoria's Secret", estaban Bill Clinton y Donald Trump.

El nombre de Trump aparece 86 veces en este documento de seis páginas. Así, otra persona que denunció online y cuyo testimonio aparece plasmado, aseguró que había sido "víctima y testigo de una red de tráfico sexual" en el campo de golf de Trump en Rancho Palos Verdes, California, entre 1995 y 1996.

Situó a Ghislaine Maxwell como la "madame e intermediaria" de las fiestas sexuales, cuyos clientes "incluían a Epstein, Robin Leach y Donald Trump". No obstante, el documento apunta que los agentes no consideraron su testimonio creíble.

Entre los relatos más escabrosos que se plasman en el documento se encuentra el de una denunciante que le dijo a un agente del Departamento de Policía de Nueva York que fue "obligada a realizar actos sexuales cuando tenía 13 años y estaba embarazada en 1984".

Según esta denuncia, "personas de alto perfil" habrían participado "en su tráfico sexual y en el asesinato y desecho de su hija recién nacida". Entre ellos estaría Donald Trump que, según reza el texto, "participaba regularmente en pagos para obligarla a realizar actos sexuales con él".

Asimismo, alegó que, presuntamente, "Trump estuvo presente cuando su tío asesinó a su hija recién nacida".

