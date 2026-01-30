Trump se lanza a por Cuba: declara una emergencia nacional y amenaza con aranceles para los países que le vendan petróleo

La otra cara El Gobierno de Cuba condena lo que consideran un "brutal acto de agresión", una decisión con la que Trump busca, dicen, un "genocidio del pueblo cubano": "Todas las esferas de la vida serán asfixiadas por el gobierno estadounidense".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer nuevos aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, en un intento por intensificar la presión sobre la isla. La medida, autorizada por una orden ejecutiva, no especifica tasas arancelarias ni señala a países concretos. En respuesta, el gobierno cubano ha calificado la acción como un "brutal acto de agresión", advirtiendo que podría paralizar servicios esenciales en una isla ya en crisis económica. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó la decisión, acusando a Estados Unidos de chantaje y coerción, y de violar normas de libre comercio. Cuba importa dos tercios de su petróleo, lo que hace que la medida de Trump tenga un impacto significativo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con imponer nuevos aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, intensificando así la campaña de presión contra la isla, históricamente enemiga de Estados Unidos. La medida, autorizada por una orden ejecutiva bajo una declaración de emergencia nacional, no especificó las tasas arancelarias ni señaló a ningún país cuyos productos podrían enfrentar aranceles estadounidenses.

Los medios de comunicación estatales cubanos emitieron una respuesta poco después del anuncio de Trump, advirtiendo que la orden amenazaba con paralizar la generación de electricidad, la producción agrícola, el suministro de agua y los servicios de salud en una isla que ya sufre una grave crisis económica.

"¿Cuál es el objetivo? Un genocidio del pueblo cubano", declaró el gobierno cubano en un comunicado, que añade: "Todas las esferas de la vida serán asfixiadas por el gobierno estadounidense". Envalentonado por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense, Trump ha hablado repetidamente de actuar contra Cuba y presionar a sus líderes.

Trump aseguró esta semana que "Cuba fracasará muy pronto" y añadió que Venezuela, que ha llegado a ser el principal proveedor de petróleo de la isla, no ha enviado petróleo ni dinero recientemente a Cuba.

Trump ha utilizado las amenazas arancelarias como herramienta de política exterior durante su segundo mandato. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo este mes que Washington no tenía autoridad moral para forzar un acuerdo con Cuba después de que Trump sugiriera que la isla comunista debería llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

Dura respuesta de Cuba: "Denunciamos ante el mundo este brutal acto de agresión"

El Gobierno de Cuba ha condenado la decisión de EEUU de imponer aranceles a todo país que venda o suministre petróleo a la isla, lo que han denunciado como un "brutal acto de agresión".

"Condenamos en los términos más firmes la nueva escalada de EEUU contra Cuba. Ahora se propone imponer un bloqueo total a los suministros de combustible a nuestro país", escribió en redes sociales el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

La orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que declara que esta medida es necesaria por el peligro que Cuba representa para su país, supone, según Rodríguez, "someter a condiciones de vida extremas" a toda la población en la isla.

"EEUU recurre también al chantaje y la coerción para tratar de que otros países se sumen a su universalmente condenada política de bloqueo contra Cuba, a los que, de negarse, amenaza con la imposición de arbitrarios y abusivos aranceles, en violación de todas las normas del libre comercio", argumenta. El canciller agregó que, para justificar esta medida, el presidente de EEUU "se apoya en una larga lista de mentiras que pretenden presentar a Cuba como una amenaza que no es".

"Cada día hay nuevas evidencias de que la única amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región, y la única influencia maligna, es la que ejerce el Gobierno de EEUU contra las naciones y los pueblos de Nuestra América, a los que intenta someter a su dictado, despojar de sus recursos, mutilar su soberanía y privar de su independencia", señaló Rodríguez.

Cuba necesita unos 110.000 barriles de petróleo diarios, según distintas estimaciones y a falta de datos oficiales. De esta cantidad, en torno a 40.000 provienen de su producción nacional de crudo, con lo que aproximadamente dos tercios deben ser importados.

