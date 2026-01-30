Rosalía, la sorpresa del concierto por Palestina de Barcelona: "Hoy especialmente..."

Con cabezas de cartel como Amaia o Bad Gyal, la mayor ovación de la noche se la llevó la artista catalana, que suele ir con cautela cuando se trata de posicionamientos no musicales.

"¡Bona nit, Barcelona!": el Palau Sant Jordi se levantó en una gran ovación cuando, sin saberlo, en el escenario apareció la mismísima Rosalía, artista inesperada de un concierto que tenía en su cartel a otros grandes como Bad Gyal, Amaia, Morad, Fermin Muguruza o Ana Tijoux. Nadie se la esperaba y nadie se lo quiso perder; ella, a quien rodea cierto halo de polémica desde hace un tiempo, especialmente a raíz de su postura sobre el feminismo, tampoco y el público le ha dedicado la mayor ovación de la noche.

"Hoy especialmente es un honor estar en este escenario", ha celebrado la cantante catalana en mitad de su actuación: Rosalía llevó 'La perla' al escenario del Palau, donde la noche del jueves se llevaba a cabo el concierto Act x Palestine, parte de una campaña de movilización promovida por organizaciones palestinas de Derechos Humanos, ayuda humanitaria y culturales, de la mano de toda una red de organizaciones europeas. Los beneficios obtenidos en el festival, que duró más de tres horas y media, se destinarán a proyectos y espacios culturales en Palestina.

Es ciertamente llamativa su presencia en el acto, teniendo en cuenta la cautela con la que Rosalía suele abordar determinadas cuestiones. Una de las últimas fue sobre el feminismo, cuando evitó autodenominarse feminista pero sí bordeó el tema: "Creo que me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo, pero sí que me inspiran y me rodeo de ideas feministas, desde siempre".

La última polémica en torno a Palestina la quiso zanjar en una entrevista con El País, donde criticó que a los artistas se les exige "que se posicionen" pero que ella no se siente cómoda con el "pseudoactivismo de Instagram". "Si un artista está haciendo un disco no puede estar también haciendo un activismo con sentido y, entonces, soltar un story en redes no sé hasta qué punto es frivolizar. A veces parece que, vale, ya se ha hecho un story, check a nivel de conciencia, me siento cómoda y ya. Pero hay temas que son tan delicados que no me gustaría elegir las palabras de forma equivocada".

En esta misma entrevista, no obstante, Rosalía no tuvo reparos y habló de lo que se ha considerado un silencio de la artista sobre lo que está ocurriendo en Gaza: "Me duele que el silencio se interprete como una toma de partido. ¿Por qué debe ser todo tan performativo? Un tema tan delicado como lo que está pasando en Palestina... Yo condeno el genocidio, es obvio. Como persona tomo una serie de decisiones en mi vida que públicamente igual no se conocen y no quiero reducirlas a algo performativo, porque mis redes son eso, el artista y la performance. Me sabe mal que al no ponerle palabras de forma performativa a una cuestión tan delicada y compleja como esta se pueda entender que has escogido bando".

El acto comenzó a las 20:00h con la introducción del entrenador del Manchester City, el también catalán Pep Guardiola, que recordó que "las bombas quieren provocar silencios, que miremos a otro lado" y que "no demos un paso adelante". "Es por eso que nos tenemos que implicar (...). Todo esto va solo de humanidad, que es lo que está faltando hoy en Palestina".

Además del brutal elenco de artistas que han pasado por el escenario del Palau, en el concierto por Palestina también han estado presentes diferentes representantes de la política, desde el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, y el de Unión Europea y Cooperación, Jaume Duch, y la exalcaldesa Ada Colau. Natalia Ahmad Abu-Sharar, de la Comunitat Palestina a Catalunya, ha agracedido el apoyo de la sociedad catalana al pueblo palestino y ha pedido que continúen las movilizaciones: "La justicia no llega sola, la construimos entre todas nosotras. La lucha palestina es una lucha compartida".

