La reflexión de Josep Pedrerol sobre Mourinho tras la debacle del Real Madrid ante el Benfica

Tras la derrota del conjunto blanco en Lisboa, el presentador de 'El Chiringuito' arrancó con contundencia el programa haciendo referencia al entrenador luso.

"Que era muy bueno lo dijimos"

Con el 4-2 en el luminoso del estadio Da Luz tras el pitido final del árbitro, el Benfica entró 'in extremis' en los 'playoff' y el Real Madrid cayó del top-8 que le evitaba jugar dos partidos más.

En 'El Chiringuito' se vivieron momentos de máxima tensión desde su inicio. En el arranque, Josep Pedrerol se detuvo a elogiar la figura de Mourinho.

En primer lugar, el presentador del programa ensalzó su actitud l final del encuentro: "Ese Mourinho diciéndole al portero en el minuto 97: 'a rematar'. Y golazo".

Y aprovechó para pasar alguna 'factura': "No vale decir que Mourinho es muy bueno. Aquellos que le matabais cuando estaba aquí, no vale ahora subirse al carro".

"Decíais que era lo peor para el Madrid y no vale decir que es muy bueno. Que era muy bueno lo dijimos y lo decimos algunos", zanjó.