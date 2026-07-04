Bagnaia revela los detalles de su relación con Márquez: "Después de lo que pasó entre Marc y Rossi..."

El piloto italiano, que afronta su última temporada en Ducati, ha querido aclarar cómo ha sido su relación con el catalán estos años como compañeros, siendo dos de los pilotos más fuertes del 'paddock'.

La pareja formada por Marc Márquez y Pecco Bagnaia en Ducati ha sido uno de los dúos más comentados durante los últimos años en MotoGP. Dos campeones mundiales compitiendo con una de las motos más fuertes del 'paddock' prometían una gran rivalidad y, sin duda, una convivencia complicada. Además, el pasado del catalán con otro italiano, Valentino Rossi, alimentó los rumores de una atmósfera algo tensa dentro de Ducati. Algo que Pecco, ahora que es oficial su salida del equipo a finales de temporada, ha querido explicar.

"Está claro que después de lo que pasó entre Marc y Valentino hubo muchas opiniones sobre nuestra relación en el box", aseguró el campeón de 2022 y 2023. Esto comentaba Pecco en relación a la histórica rivalidad que mantuvieron ambos en el pasado. Sin embargo, el actual piloto quiso desmentir todos los rumores de una mala relación con Marc: "Lo más importante es que tenemos una buena relación como compañeros. Somos muy honestos y eso es lo más importante".

Unas palabras publicadas en un vídeo de MotoGP en las que Bagnaia quiso recordar también cómo fueron los primeros días de convivencia con Márquez en el taller: "Cuando llegó al equipo oficial fui completamente abierto a conocerle. Empezamos a tener una relación muy buena desde el primer test, a trabajar mucho juntos y a analizar las cosas juntos. Intenté ayudar a Marc cuando lo necesitaba y él hizo lo mismo conmigo". Una aclaración que demuestra que la rivalidad entre ambos fue puramente deportiva, como es normal entre dos pilotos que aspiran a ganarlo todo.

Por último, Pecco reconoció: "Marc es un piloto muy inteligente y trabajamos muy bien juntos". Una conclusión que resume su relación hacia el catalán y que juntos afrontan este año la que será su última temporada como compañeros. Pedro Acosta será el nuevo compañero del nueve veces campeón mundial. Y será en Aprilia donde Bagnaia tendrá la oportunidad de competir por un tercer campeonato junto con su compatriota Marco Bezzecchi como compañero.

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