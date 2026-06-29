Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Putin reconoce falta de suministro de gasolina pero asegura que "la situación no es crítica"

Hallan muerto al comandante de la 154.ª Brigada Mecanizada de Ucrania El Comando Operacional 'Sur' ha informado este domingo de la muerte del comandante de la 154.ª Brigada Mecanizada Independiente de Ucrania, el coronel Volodímir Aleksandrovich Kononnikov. Si bien no han ofrecido más información acerca de su fallecimiento, han señalado que se están investigando "las circunstancias" del acontecimiento y que se ha abierto una investigación oficial. Según la información preliminar, no se hallaron indicios de violencia. Compartir en X

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🔴 4 muertos y 28 heridos en los cerca de mil ataques rusos contra Zaporiyia El responsable de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha asegurado que cuatro personas han muerto y otras 28 han resultado heridas en los cerca de un millar de ataques rusos contra Zaporiyia en las últimas 24 horas. En un comunicado difundido en Telegram, Fedorov ha asegurado que durante la última jornada, Rusia lanzó 973 ataques contra 45 localizaciones de Zaporiyia, que han provocado además daños en diferentes infraestructuras civiles. 29 ataques aéreos contra Malokaterynivka, Kushugum, Balabyn, Tavriyskyi, Zapasne, Yurkivka, Shevchenkove, Danylivka, Lyubitskyi, Novosoloshyn, Lyubimivka, Orekhovo, Omelnyk, Mykilskyi, Chervony Yar, Novoselyvka, Chervony Krynytsia y Preobrazhenka

contra Malokaterynivka, Kushugum, Balabyn, Tavriyskyi, Zapasne, Yurkivka, Shevchenkove, Danylivka, Lyubitskyi, Novosoloshyn, Lyubimivka, Orekhovo, Omelnyk, Mykilskyi, Chervony Yar, Novoselyvka, Chervony Krynytsia y Preobrazhenka 737 drones fueron lanzados contra Zaporiyia, Malokaterynivka, Kushugum, Komyshuvakha, Richne, Novoyakovlivka, Novotavriyske, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Maly Shcherbaky, Hulyaipole, Orihiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriyivka, Novodanylivka, Preobrazhenka, Maly Tokmachka, Bilogirya, Charivne, Novoselyivka, Hulyaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Vozdvizhivka, Girke, Tsvitkove, Dobropillya y Rybne.

fueron lanzados contra Zaporiyia, Malokaterynivka, Kushugum, Komyshuvakha, Richne, Novoyakovlivka, Novotavriyske, Stepnohirsk, Prymorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Maly Shcherbaky, Hulyaipole, Orihiv, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriyivka, Novodanylivka, Preobrazhenka, Maly Tokmachka, Bilogirya, Charivne, Novoselyivka, Hulyaipilske, Verkhnia Tersa, Staroukrainka, Vozdvizhivka, Girke, Tsvitkove, Dobropillya y Rybne. Seis ataques con misiles MLRS contra Zapasne, Novoselyivka, Charivne y Hulyaipilske.

contra Zapasne, Novoselyivka, Charivne y Hulyaipilske. 201 ataques de artillería alcanzaron Richne, Novoyakovlivka, Stepnohirsk, Prymorske, Stepovoe, Pavlovka, Lukyanivske, Maly Shcherbaky, Hulyaipol, Zaliznychne, Shcherbaky, Novoandriyivka, Novodanylivka, Malya Tokmachka, Bilogirye, Charivne, Hulyaipolske, Verkhnya Tersa, Staroukrainka, Vozdvizhivka, Hirky, Tsvitkove, Dobropilly y Rybne. Compartir en X

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Ucrania neutraliza 82 de los 108 drones rusos lanzados durante la noche del lunes La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado que durante la noche del domingo y madrugada del lunes, Rusia lanzó un total de 108 drones contra territorio ucraniano, de los cuales 82 han sido derribados o neutralizados. En un breve comunicado, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que los ataques iban dirigidos a las localidades de Bryansk, Kursk, Milleerovo, Orel y Primorsko-Akhtarsk, además de a diferentes puntos de Donetsk y Crimea. Otros 25 drones han impactado 11 ubicaciones, mientras que los fragmentos de algunos drones derribados han alcanzado otras cuatro, sin que hayan ofrecido más detalles al respecto. "El ataque continúa", han subrayado desde las Fuerzas Armadas, que han subrayado que todavía hay "drones enemigos" en el espacio aéreo ucraniano. Compartir en X

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Zelenski celebra los ataques de Ucrania contra Rusia, que considera "un paso más hacia la paz" El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha celebrado los últimos ataques —"sanciones de largo alcance"— que han alcanzado dos refinerías de petróleo en Rusia, en un mensaje difundido en su canal de Telegram en el que asegura que cada ataque es "una reducción de los recursos que alimentan la maquinaria de guerra rusa y un paso más hacia la paz". Los ataques de Kyiv han afectado seriamente la infraestructura energética rusa, hasta el punto de que el propio Vladimir Putin ha reconocido, al fin, que su país está enfrentando un periodo de escasez de suministro de combustible, si bien sostiene que no es una situación grave. Compartir en X

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Putin señala a Ucrania de atacar la infraestructura de Rusia para "imponer sus términos de negociación" Putin ha vinculado estos ataques con las negociaciones con Ucrania. "No vamos a dar a las Fuerzas Armadas ucranianas la oportunidad de imponer sus propios términos de negociación", ha advertido. De hecho, ha señalado que "Kyiv pagará por sus crímenes en la región de Kursk con la pérdida de los territorios necesarios para una zona de seguridad". El dirigente ruso ha destacado que Kyiv ya ha planteado limitar las operaciones militares a cuatro territorios: Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, pero ello "les permitiría reubicar unidades de otros frentes hasta allí" y sería "un salvavidas para Kyiv ante su catastrófica falta de personal". "Salvar el régimen de Kyiv no está en nuestros planes", ha señalado antes de declarar como "objetivo principal" la "liberación total del Donbás y de Novorosiya". La propuesta habría sido trasladada a Rusia durante los contactos de Anchorage, cuando Putin se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump. A cambio, Ucrania renunciaría a atacar lejos de su frontera objetivos rusos y Rusia también dejaría de atacar con proyectiles de largo alcance. Putin cree que la intención era evitar los ataques rusos "mucho más potentes, precisos y, francamente, destructivos, que causan daños verdaderamente graves". Compartir en X

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