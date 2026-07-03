Juanma Moreno trata de justificar el "lío" de las cesiones a Vox del que siempre huyó tras su acuerdo con los ultras

El contexto El presidente andaluz ha reconocido este viernes que no está "contento" teniendo que incluir a la ultraderecha en su Gobierno, aunque asegura que ha pensado "en el interés general" antes que en su "propio interés".

El acuerdo de coalición entre Vox y el Partido Popular en Andalucía representa una victoria política significativa para Vox, permitiendo que Juanma Moreno repita como presidente de la Junta. Este pacto implica la aceptación por parte del PP de propuestas controvertidas de Vox, como la "prioridad nacional", que introduce criterios xenófobos en el acceso a servicios públicos. Aunque Moreno intenta minimizar su impacto, Vox insiste en que es solo el comienzo, buscando priorizar a los españoles en ayudas sociales. Moreno admite su descontento, prefiriendo un gobierno en solitario, pero justifica el pacto como un acto de responsabilidad para evitar nuevas elecciones.

Una victoria política sin paliativos. Es lo que supone para Vox la firma del acuerdo de coalición con el Partido Popular en Andalucía. El pacto que hace que Juanma Moreno repita como presidente de la Junta por tercera vez es, en el fondo, una claudicación del PP ante los postulados más reaccionarios de la ultraderecha.

La más polémica de las propuestas de Vox asumidas por el PP es la de la "prioridad nacional", que supone la aplicación de criterios xenófobos para impedir que las personas migrantes puedan acceder a determinados servicios y prestaciones públicas. Sin embargo, Moreno trató de rebajar la gravedad de aplicar este criterio, ya que, según aseguró este jueves, consolida el "arraigo".

Esa fue la forma del PP de rebajar la gravedad del nuevo criterio que regirá el funcionamiento de los servicios públicos andaluces. Sin embargo, Vox asegura que el arraigo es solo el principio, ya que el objetivo es que los migrantes estén por detrás de los españoles. "El arraigo es uno, pero habrá más conceptos en Andalucía para que efectivamente esa escasez de recursos que tenemos en nuestra tierra lleve, como consecuencia, que las ayudas sociales en el acceso a la vivienda sean primero para los españoles", ha afirmado este viernes Manuel Gavira.

Unas declaraciones con las que Vox insiste en no rebajar sus pretensiones. Al contemplar que el partido de Santiago Abascal está decidido a no ceder ni un centímetro en sus postulados, Moreno ha admitido este viernes que no está "contento".

"Evidentemente, mi objetivo era otro, mi objetivo eran esos diputados que nos faltaron. Por tanto, me hubiese gustado tener un Gobierno en solitario", ha reconocido en una entrevista en el programa de radio 'Herrera en COPE'.

No obstante, asegura que haber pactado con Vox es una muestra de responsabilidad para no llevar a los andaluces de nuevo a las urnas. "He pensado que el interés general estaba por encima de mi interés", ha añadido. Un viraje que demuestra que la paz y el acuerdo "sensato, sereno y legal" que el propio Juanma Moreno reivindicó este jueves ha tardado menos de 24 horas en convertirse en "un lío".

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