George Russell no entiende su bajón con Mercedes: "Algunas cosas no tienen sentido..."

El inglés terminó quinto en la clasificación al sprint, muy lejos de Lewis Hamilton y de su compañero de equipo, Kimi Antonelli.

A pesar de que George Russell viene de ganar en Austria, sigue sin sentirse cómodo con el Mercedes. Sus sensaciones son muy diferentes a las de Kimi Antonelli. Y se nota. En la clasificación al sprint de Silverstone sólo pudo ser quinto, muy lejos de su compañero y de un Lewis Hamilton que está volando.

Al finalizar la clasificación, George lamentó que hay cosas que están pasando y que no entiende: "Siempre hemos sabido que Ferrari tiene un gran chasis, pero hay cosas que ahora mismo no terminan de tener sentido".

"Esta ha sido un poco la historia del año. Estábamos muy cerca del tercer puesto, pero seguíamos bastante lejos del ritmo de Lewis y de Kimi. Tenemos que intentar entender por qué ocurre eso. Es extraño", explica el segundo clasificado en el mundial, a 40 puntos de Antonelli.

A pesar de todo, el británico no ha criticado su coche: "El coche, sinceramente, no se sentía mal. Creo que todos esperábamos que fuera un poco más difícil conducir aquí, pero la verdad es que las curvas rápidas se sentían bien y el coche parecía rápido. Sin embargo, el tiempo por vuelta simplemente no estaba ahí".

"Venían teniendo problemas con la unidad de potencia y con la gestión de la energía, y aquí parecen el mejor equipo en este momento...", completa Russell.

Estos problemas de Russell, sin embargo, no los está teniendo Antonelli. Se quedó a una décima del tiempo de Hamilton y este sábado debería luchar por la victoria en la sprint... y también por la pole.

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