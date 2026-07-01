Ahora

Fue séptimo en Assen

Marc Márquez se sincera con Ducati: "No tengo la situación bajo control"

Durante el Gran Premio de los Países Bajos, el eneacampeón del mundo se mostró muy incómodo con su Ducati.

Marc Márquez Marc Márquez Getty

Este miércoles, como es habitual en Ducati, el equipo de Borgo Panigale ha publicado su 'Inside' sobre cómo fue el fin de semana en Assen.

Tras las vitorias de Marc Márquez en Hungría y Brno, los italianos tuvieron muchos problemas y el ilerdense se mostró visiblemente contrariado.

"Había ido demasiado lejos", dijo tras su caída en los primeros libres antes de quedar séptimo en clasificación después de varias vueltas anuladas por excederse en límites de la pista.

Sin embargo, lo más llamativo fue cuando Marc le dijo a su equipo que no estaba cómodo.

"No tengo la situación bajo control", afirmó tras ser sexto en la sprint. Ya en carrera, salvó los muebles con un séptimo lugar. El GP de Alemania, su 'jardín', la próxima parada.

Las 6 de laSexta

  1. "Venía envuelto en sus sabanas": improvisan una morgue en el puerto de La Guaira para acoger miles de cadáveres tras los terremotos
  2. El PP y el fantasma del pucherazo: de las acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo
  3. Vox saca a relucir su homofobia y carga contra el Orgullo LGTBIQ+: "Dudoso gusto. Bochornoso. Teatro ridículo"
  4. Competencia publicará una lista de gasolineras que se aprovechen de las ayudas estatales y no rebajen sus precios
  5. Al menos 43 heridos, cuatro en estado crítico, al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Lleida
  6. La ola de calor dispara a 1.031 las muertes ligadas a las altas temperaturas en España en junio