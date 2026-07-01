Marc Márquez se sincera con Ducati: "No tengo la situación bajo control"

Durante el Gran Premio de los Países Bajos, el eneacampeón del mundo se mostró muy incómodo con su Ducati.

Este miércoles, como es habitual en Ducati, el equipo de Borgo Panigale ha publicado su 'Inside' sobre cómo fue el fin de semana en Assen.

Tras las vitorias de Marc Márquez en Hungría y Brno, los italianos tuvieron muchos problemas y el ilerdense se mostró visiblemente contrariado.

"Había ido demasiado lejos", dijo tras su caída en los primeros libres antes de quedar séptimo en clasificación después de varias vueltas anuladas por excederse en límites de la pista.

Sin embargo, lo más llamativo fue cuando Marc le dijo a su equipo que no estaba cómodo.

"No tengo la situación bajo control", afirmó tras ser sexto en la sprint. Ya en carrera, salvó los muebles con un séptimo lugar. El GP de Alemania, su 'jardín', la próxima parada.