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Sábado en Silverstone

F1 2026 hoy, en directo: Carrera al sprint y clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Sigue en directo el sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1: primero la carrera al sprint y por la tarde la clasificación.

laSexta Deportes
Madrid,
Lewis Hamilton en el GP de Gran Bretaña Lewis Hamilton en el GP de Gran BretañaGetty

¡BIENVENIDOS AL SÁBADO EN SILVERSTONE!

¡Muy buenas! Bienvenidos a un sábado muy intenso en Silverstone, un sábado de carrera al sprint y de la clasificación.

Lewis Hamilton, al menos de momento, es el que manda en su casa. El viernes hizo la pole en el sprint demostrando que ha recuperado su nivel más sobresaliente. Por detrás, y muy cerquita, le persigue el líder del mundial, Kimi Antonelli.

Los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, lo han pasado mal y no se espera un gran fin de semana para ellos. Estarán atrás, muy atrás.

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