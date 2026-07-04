F1 2026 hoy, en directo: Carrera al sprint y clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Menos de media hora para que arranque la prueba 'sprint' en Silverstone. Últimos ajustes dentro de los talleres de las escuderías que se preparan para afrontar la que será la primera prueba del día, ya que para las 17:00 horas de la tarde está fijada la clasificación para la carrera de mañana.

Lewis Hamilton tiene la pole, seguido de Kimi Antonelli y de Max Verstappen.

¡BIENVENIDOS AL SÁBADO EN SILVERSTONE!

¡Muy buenas! Bienvenidos a un sábado muy intenso en Silverstone, un sábado de carrera al sprint y de la clasificación.

Lewis Hamilton, al menos de momento, es el que manda en su casa. El viernes hizo la pole en el sprint demostrando que ha recuperado su nivel más sobresaliente. Por detrás, y muy cerquita, le persigue el líder del mundial, Kimi Antonelli.

Los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, lo han pasado mal y no se espera un gran fin de semana para ellos. Estarán atrás, muy atrás.