Confinan a 150 niños de una casa de colonias y un barrio de La Bisbal d'Empordà (Girona) por un incendio

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona)

Los detalles Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han desplegado un dispositivo de extinción para acabar con el fuego, centrando sus esfuerzos en el flanco izquierdo del incendio para que no se abra.

Un incendio forestal en La Bisbal d'Empordà (Girona) ha llevado al confinamiento de una casa de colonias con 150 niños, que están bien, y del barrio de Sant Pol. Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han desplegado un amplio dispositivo con 35 medios terrestres y 10 aéreos, enfocándose en el flanco izquierdo del incendio para evitar su expansión, agravada por el fuerte viento. La carretera GI-660 está cerrada por el humo, y se ha activado el nivel 3 del plan alfa por el alto riesgo de incendio en 170 municipios. El confinamiento también afecta a Vall Repòs, en Santa Cristina d'Aro.

Una casa de colonias de verano con 150 niños, que se encuentran todos bien, y un barrio de La Bisbal d'Empordà (Girona) han sido confinados por un incendio forestal que se ha declarado en la zona, según informa Protección Civil, que ha enviado una alerta a los vecinos.

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han desplegado un dispositivo de extinción para acabar con el fuego, centrando sus esfuerzos en el flanco izquierdo del incendio para que no se abra, para lo que cuenta con 35 medios terrestres y 10 aéreaos.

Con este importante dispositivo, buscan estabilizar el incendio lo antes posibles ante el fuerte viento que sopla en la zona y que aumenta el riesgo de propagación.

La casa de colonias de verano es la denominada Pou de Glaç, mientras que el barrio confinado también es el de Sant Pol, a cuyos vecinos Protección Civil reclama que cierren puertas y ventanas.

La carretera GI-660 se encuentra cortada al tráfico por seguridad, debido a la cantidad de humo en la zona del incendio, que dificulta la visibilidad. El aviso del fuego se ha recibido a las 09:17 horas y el cuerpo de Agentes Rurales reclama precaución a la ciudadanía y advierte de que hay un peligro de incendio muy alto en 170 municipios de Cataluña y con fuerte incidencia en esta comarca del Baix Empordà, cuya capital es La Bisbal d'Empordà, por lo que se ha activado el nivel 3 del plan alfa, que evalúa el riesgo en este tipo de situaciones.

El avance del incendio ha obligado a ordenar también el confinamiento en la urbanización Vall Repòs, en Santa Cristina d'Aro (Girona), según informa Protecció Civil en un comunicado en 'X'.

El fuego se aproxima a la zona de Les Gavarres, por lo que los efectivos han solicitado los hidroaviones tipo Foca para descargar más agua y estabilizar el foco.

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