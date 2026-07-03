Primeros desencuentros entre PP y Vox tras el acuerdo en Andalucía a cuenta del "arraigo" y la "prioridad nacional"

El contexto Apenas unas horas después de la firma del acuerdo entre PP y Vox en Andalucía han empezado a aparecer los primeros desencuentros respecto a lo firmado con el concepto de prioridad nacional.

El pacto entre PP y Vox en Andalucía ha generado los primeros desencuentros. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha aceptado la "prioridad nacional" de Vox, a la que antes se oponía, para evitar una parálisis gubernamental. Moreno justificó su decisión argumentando que unas nuevas elecciones habrían dejado a Andalucía sin gobierno hasta diciembre. Aunque matizó que se trata de "arraigo", su vicepresidente, Manuel Gavira, afirmó que las ayudas sociales deben priorizar a los españoles. La izquierda andaluza ha criticado duramente el pacto, considerándolo un "fraude" y un "atropello democrático", mientras Moreno se enfrenta a las críticas por su cambio de postura.

Primeros desencuentros tras el pacto PP-Vox en Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha tenido que comer la prioridad nacional de la extremaderecha que hasta ahora rechazaba para alcanzar un acuerdo con Vox y así volver a ser investido presidente. Pero apenas unas horas de la firma del acuerdo, empiezan a aparecer los primeros desencuentros respecto a lo firmado.

Este viernes, Juanma Moreno ha justificado su decisión de plegarse ante Vox. "Si yo no llego a un acuerdo, las elecciones hubieran sido el 25 de octubre y estamos en julio... Y hasta diciembre no habría gobierno. ¿Se puede permitir Andalucía siete u ocho meses de parálisis? Yo creo que no", ha asegurado el 'popular' en una entrevista en Cope.

Acto seguido, ha matizado el concepto de prioridad nacional y ha asegurado que se trata de "arraigo". "Leo titulares que son mentira, se aplica un arraigo que ya existía. El arraigo es de demostrar que estás enraizado en la tierra donde estás pidiendo esa ayuda", ha asegurado.

En cambio, su nuevo vicepresidente, Manuel Gavira, quien ahora además ocupará una 'megaconsejería' que aglutinará las competencias de Justicia, Turismo, Desregulación y Administración Local, dice otra cosa respecto a la prioridad nacional, que encaja más con el discurso de Vox.

"El arraigo es uno, pero habrá más conceptos en Andalucía para que efectivamente esa escasez de recursos que tenemos en nuestra tierra lleven como consecuencia que el resultado sea que las ayudas sociales en el acceso de la vivienda sean primero los españoles", ha señalado Gavira en una entrevista en Espejo Público.

Así, ha hecho hincapié en que "el concepto de prioridad nacional, es un concepto que mayoritariamente los españoles están a favor de ello". "Lo más importante es que Andalucía va a tener un gobierno con más apoyos que nunca", ha añadido.

Moreno rechazaba la prioridad nacional, hasta ahora

Lo cierto es que hasta ahora, Juanma Moreno rechazaba el concepto de "prioridad nacional". "Yo creo que es un eslogan, la prioridad nacional es un eslogan un poquito hueco, pero es un eslogan que ellos creen que les funciona", afirmaba Moreno el 7 de mayo de este año, diez días antes de las elecciones andaluzas. Un días después aseguraba que "es un eslogan efectista y recurrente". "Prioridad, ahora que se habla tanto de prioridades, no son otras que las personas", dijo a finales de abril.

A primeros de mayo aseguró que "los migrantes son necesario en Andalucía". "Puedes decir lo que tú quieras, pero Andalucía no tiene competencias en materia migratoria, ni Andalucía ni ninguna otra comunidad", apuntó tras esto. Además, un día después de los comicios, el 18 de mayo, respondía así a la pregunta de laSexta de si aceptará la prioridad nacional de Vox: "Nosotros tenemos una prioridad que es la prioridad de Andalucía".

Sin embargo, en el acuerdo alcanzado entre PP y Vox in extremis antes de la votación, que consta de hasta 60 páginas, se menciona dos veces el término de prioridad nacional: en materia de vivienda y en la solicitud de ayudas públicas. El PP de Andalucía es así el cuarto que asume la prioridad nacional y que incorpora a Vox a su Gobierno.

La izquierda andaluza clama contra el "infame pacto"

Ahora, la oposición ha pasado al ataque. La izquierda en Andalucía ha clamado contra el pacto. La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha tachado de "fraude" la investidura mientras el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ve a Moreno como el "capataz" que recibe órdenes del "señorito Feijóo" para pactar y el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha considerado un "robo y un atropello democrático" no conocer el acuerdo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido