España se prepara para una nueva ola de calor: hay ocho comunidades en aviso por temperaturas extremas

Los detalles Las altas temperaturas se intensifican este fin de semana con máximas que podrán superar los 40 grados en algunos puntos del país. A partir del domingo se espera que entre una nueva ola de calor.

Ocho comunidades en España han activado avisos por altas temperaturas, destacando Andalucía, Extremadura y Galicia con nivel naranja debido a máximas de 40-41 grados. En Andalucía, la alerta afecta a Córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén. Extremadura enfrenta temperaturas similares en diversas áreas, mientras que Galicia ha activado alerta naranja en Pontevedra por máximas de 37 grados. Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Aragón mantienen nivel amarillo por temperaturas entre 34 y 39 grados. Además, se esperan mínimas tropicales y fenómenos costeros adversos en varias regiones. El calor se intensificará durante el fin de semana, con una nueva ola de calor prevista para el domingo.

Empieza la cuenta atrás para un nuevo episodio de calor extremo. Ocho comunidades han activado este viernes el aviso por altas temperaturas, con mayor incidencia en Andalucía, Extremadura y Galicia, en nivel naranja (peligro importante) por máximas que alcanzarán los 40-41 grados.

Andalucía mantiene la alerta naranja en las provincias de Córdoba, Huelva, Sevilla y Jaén, donde los termómetros subirán hasta los 40 grados en puntos de la campiña cordobesa y sevillana, Aracena, Ándevalo, Condado y Morena.

En la mitad oeste peninsular, Extremadura sigue con aviso naranja por altos valores que alcanzarán hasta 40-41 grados en zonas de la vega del Guadiana, la siberia extremeña, Barros, Serena, Villuercas, Montánchez y Alagón.

El calor llega también al norte. Galicia solo ha activado la alerta naranja en la provincia de Pontevedra, por máximas que alcanzarán 37 grados en zonas de las Rías Baixas y en puntos del Miño; En el resto de provincias gallegas, excepto Lugo, el nivel es amarillo (peligro bajo) por registros entre 34 y 37 grados.

La Comunidad de Madrid, todas las provincias de Castilla-La Mancha, salvo Albacete, y las provincias de Ávila y León (Castilla y León) mantienen el nivel amarillo por máximas que oscilarán entre los 34 y 39 grados.

Al este de la península, toda Cataluña está en alerta amarilla por temperaturas altas entre 34 y 36 grados, mientras que en la comunidad de Aragón, sólo la provincia de Huesca continúa con alerta amarilla por máximas de 34 grados.

En las provincias de A Coruña (Galicia), Cádiz (Andalucía), Girona (Cataluña)y en la isla de Menorca (Baleares) hay aviso amarillo por fenómenos costeros adversos o por fuerte viento con rachas hasta los 80 kilómetros hora.

Además, se registrarán mínimas tropicales, por encima de 20ºC, en los litorales mediterráneos y el sudoeste. En los valles se pueden dar noches tórridas por encima de 25ºC.

Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con el amarillo no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta.

Este calor comenzará a intensificarse el sábado, y el domingo se espera que entremos en una nueva ola de calor.

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