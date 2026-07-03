El monólogo de Antonio Molero sobre el derroche, en El Club de la Comedia: "Si hay algo que nos gusta más que el dinero, es gastarlo a lo tonto"

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos algunos de los monólogos más recordados de El Club de la Comedia. Aquí puedes ver cómo Antonio Molero reflexionó sobre lo mucho que nos gusta malgastar el dinero.

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recuperamos algunos de los monólogos más vistos de El Club de la Comedia. Entre ellos, el que Antonio Molero dedicó al derroche y a esa costumbre tan nuestra de gastar dinero en cosas que, al final, apenas utilizamos.

"Si hay algo que nos gusta más que el dinero, es gastarlo a lo tonto, derrochar", afirmaba el actor al comienzo de su actuación. Como ejemplos, mencionaba inventos como la cuota anual del gimnasio o la yogurtera, dos gastos que, según bromeaba, terminan cayendo en el olvido.

Pero si hay algo que para Antonio Molero representaba el despilfarro por excelencia son los spas: "Un spa relaja menos que tener a un celíaco en el cumpleaños de tu hijo y que no te digan quién es".

Puedes disfrutar de la actuación completa en el vídeo que acompaña esta noticia.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores. Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer.

*Vuelve a ver El Club de la Comedia con Dani Mateo, Antonio Molero, Goyo Jiménez y Julián López.

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