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La defensa de Leire Díez pide la nulidad de la causa en la que se investigan las adjudicaciones de la SEPI y las cloacas del PSOE

En el escrito señalan que la detención de la presunta fontanera socialista fue "completamente desproporcionada, injustificada, sin autorización judicial habilitante y con incumplimiento de requisitos legales".

Leire Díez Leire DíezEuropa Press

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Leire Díez ha pedido la nulidad de toda la causa en la que se investigan irregularidades en las adjudicaciones de la SEPI y las cloacas del PSOE, al igual que de la incautación de los objetos y dispositivos electrónicos, móviles y físicos llevada a cabo en el marco de la instrucción.

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