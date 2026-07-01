Ahora

"Si me gana, no será..."

Profunda reflexión de Marc Márquez: ¿Qué pasará si Pedro Acosta le gana en Ducati?

Después de que Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo de MotoGP, no le haya podido hacer ni sombra al de Cervera, muchos se preguntan si el todavía piloto de KTM lo logrará.

Marc Márquez y Pedro Acosta GP Tailandia 2026 Marc Márquez y Pedro Acosta GP Tailandia 2026Getty Images

Durante el Gran Premio de Países Bajos disputado el pasado fin de semana en Assen, Marc Márquez concedió una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Entre otros aspectos, el ilerdense abordó un tema de rabiosa actualidad: la salida de Pecco Bagnaia y el consiguiente fichaje de Pedro Acosta.

El medio italiano apuntó que 'El tiburón de Mazarrón' no se lo pondrá fácil, algo que no ha conseguido Bagnaia, y Marc asintió.

De hecho, no teme perder ante el murciano: "Eso espero, porque será lo más natural. Nadie es invencible. Si me gana, no será nada diferente a lo que le ocurre a todo el mundo: un día llega alguien más joven que lo hace mejor que tú. Pero empezaremos a hablar de ello el próximo invierno…".

Eso sí, no cree que Acosta sea el único de la nueva generación que pueda ser campeón: "Son dos o tres. También está Fermín Aldeguer, que todavía está pilotando con una sola pierna. Llegarán David Alonso, Máximo Quiles…".

Las 6 de laSexta

  1. "Venía envuelto en sus sabanas": improvisan una morgue en el puerto de La Guaira para acoger miles de cadáveres tras los terremotos
  2. El PP y el fantasma del pucherazo: de las acusaciones de "ingeniería electoral" de Feijóo a los bulos sobre el voto por correo
  3. Vox saca a relucir su homofobia y carga contra el Orgullo LGTBIQ+: "Dudoso gusto. Bochornoso. Teatro ridículo"
  4. Competencia publicará una lista de gasolineras que se aprovechen de las ayudas estatales y no rebajen sus precios
  5. Al menos 43 heridos, cuatro en estado crítico, al chocar un autobús contra la fachada de un edificio en Lleida
  6. La ola de calor dispara a 1.031 las muertes ligadas a las altas temperaturas en España en junio