"Si me gana, no será..."
Profunda reflexión de Marc Márquez: ¿Qué pasará si Pedro Acosta le gana en Ducati?
Después de que Pecco Bagnaia, bicampeón del mundo de MotoGP, no le haya podido hacer ni sombra al de Cervera, muchos se preguntan si el todavía piloto de KTM lo logrará.
Durante el Gran Premio de Países Bajos disputado el pasado fin de semana en Assen, Marc Márquez concedió una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.
Entre otros aspectos, el ilerdense abordó un tema de rabiosa actualidad: la salida de Pecco Bagnaia y el consiguiente fichaje de Pedro Acosta.
El medio italiano apuntó que 'El tiburón de Mazarrón' no se lo pondrá fácil, algo que no ha conseguido Bagnaia, y Marc asintió.
De hecho, no teme perder ante el murciano: "Eso espero, porque será lo más natural. Nadie es invencible. Si me gana, no será nada diferente a lo que le ocurre a todo el mundo: un día llega alguien más joven que lo hace mejor que tú. Pero empezaremos a hablar de ello el próximo invierno…".
Eso sí, no cree que Acosta sea el único de la nueva generación que pueda ser campeón: "Son dos o tres. También está Fermín Aldeguer, que todavía está pilotando con una sola pierna. Llegarán David Alonso, Máximo Quiles…".