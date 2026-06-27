Márquez expresa su preocupación con el último cambio en MotoGP: "Es mucho más peligroso"

Las salidas en las carreras de la categoría reina han cambiado, ahora habrá más espacio entre los pilotos. Una medida que el catalán ha tildado de "peligrosa".

Esta semana en MotoGP, se aprobó una nueva medida que afectará a las salidas en las carreras de ahora en adelante. El espacio entre los pilotos, cuando están ya situados a punto de salir, será más ancho de lo que estamos acostumbrados. Un cambio en la normativa que no convence a todos.

Marc Márquez se ha mostrado crítico con la modificación: "Es mucho más peligroso salir así, pero es lo que han decidido y nos adaptamos". El piloto de Ducati analizó en profundidad las consecuencias de la nueva medida, fijándose en las características de las motos: "Pondremos la potencia que toca. Para mí, tal como está regulado el trasero, si te dejan usarlo, lo usas; es mucho más peligroso que utilizando los dos dispositivos".

Un descontento por la seguridad de los pilotos al que Márquez añadió aún más motivos de su negativa al cambio: "El problema es que el delantero lo puedes controlar. El trasero, si puedes pilotar con él, puedes salir y no hay ningún sensor que lo limite. Ayuda, por eso se usa, pero el problema está ahí. Por eso digo que es mucho más peligroso, porque en dos salidas he llegado a la curva uno a frenar sin que la rueda delantera hubiera tocado aún el suelo".

Y por último, para cerrar sus declaraciones a 'AS', Marc expresaba su preocupación ante la previsión de un aumento del número de accidentes en las salidas: "Cuando vas solo es muy fácil de controlar. Cuando vas con gente, a ver quién en mitad de recta corta gas para que le vaya tocando la rueda. Eso es muy peligroso". Aunque el catalán optó por aceptar la medida finalmente y comenzar a pensar en cómo afrontará este cambio de ahora en adelante: "Yo ya lo dije, decidieron eso y nos adaptamos, a callar".

Marc ha firmado una buena 'sprint' en el GP de Países Bajos. El ilerdense ha sido sexto en una carrera en la que Bezzecchi (cuarto) y Martín (quinto) se han quedado fuera del podio.

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