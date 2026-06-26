Tremendo 'palo' de Bagnaia a Ducati tras su marcha a Aprilia: "Los valores cambiaron..."

El turinés no ha tardado en dejar una contundente crítica a la que aún es su escudería. 'Pecco', como se anunció hace unos días, se convertirá en piloto de Aprilia para 2027 después de unos dos últimos años muy duros en Ducati.

'Pecco' Bagnaia ha protagonizado uno de los grandes movimientos del mercado en MotoGP. El bicampeón de la categoría reina será piloto de Aprilia a partir de la temporada que viene. En Ducati le sustituirá Pedro Acosta.

Todo tras un último año y medio en el que Bagnaia ha pasado por momentos muy duros. La llegada de Marc Márquez y su imponente dominio en 2025 le descolocó. Esa situación sumada a una muy mala racha de resultados y un mal rendimiento terminó con algunos encontronazos con Ducati.

'Pecco' no ha dudado en aclarar esas situaciones. De hecho, el italiano ha dejado una frase muy contundente y crítica con la que aún es su escudería. La razón por la que no sigue Ducati, al descubierto: "Por respeto a ellos incluso esperé bastante antes de tomar una decisión firme. Para mí, en términos de compromiso y perspectiva, ese era mi deseo. Pero tomamos caminos diferentes".

"Las ambiciones y los puntos de vista probablemente cambiaron. Ciertos valores cambiaron y me casé con quienes compartían más mis valores", ha asegurado Bagnaia en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

'Pecco' será uno de los candidatos a estar arriba en 2027 si la Aprilia responde. Todo después de una etapa en Ducati memorable que, salvo cambio de rumbo drástico, no acabará de la mejor manera.