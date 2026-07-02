Una "relación reiterada" con Leire Díez y "expedientes" como presión: claves de la imputación de una directora de la Guardia Civil que Moncloa aún respalda

Los detalles Anticorrupción asegura que la fontanera del PSOE se habría valido de su relación con Mercedes González para desmontar o entorpecer "las investigaciones que pudieran afectar al PSOE o a familiares del presidente (Pedro Sánchez)".

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha sido imputada en el caso Leire Díez por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Junto a ella, también ha sido citado el director adjunto operativo, Manuel Llamas. Se sospecha que González ayudó a una organización criminal vinculada a Leire Díez a interferir en investigaciones de la Guardia Civil. Aunque González negó encuentros con Díez, la investigación revela tres reuniones entre ellas. La Fiscalía Anticorrupción considera que las medidas disciplinarias en la Guardia Civil eran presiones contra la UCO. El PSOE defiende la presunción de inocencia de González, destacando su labor al frente de la Guardia Civil.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha sido imputada en el conocido como caso Leire Díez. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que también ha citado como investigado al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

El magistrado sospecha que González ayudó a una organización criminal vinculada a la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, a boicotear las causas que investigaba la propia Guardia Civil. Lo hace basándose en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que define el vínculo entre Díez y la directora del Instituto Armado como "una relación personal y reiterada" de la que la exmilitante socialista se habría valido para desmontar esas investigaciones, o, como dice Anticorrupción, "neutralizar o entorpecer las investigaciones que pudieran afectar al PSOE o a familiares del presidente (Pedro Sánchez)".

La propia Mercedes González llegó a negar que hubiera mantenido ningún tipo de encuentro con la presunta fontanera del PSOE, pero no ha tenido más remedio que reconocerlo una vez se ha visto acorralada por la investigación, puesto que la UCO habla de tres reuniones con Leire Díez.

Para la Fiscalía Anticorrupción, los expedientes disciplinarios que se abrieron en el seno de la Guardia Civil por supuestas filtraciones eran, en realidad, medidas de presión contra los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), la encargada de investigar las causas que afectaban al Gobierno y al PSOE. Sin embargo, González aseguró el pasado 16 de junio en el Senado no haber "frenado ni he interferido investigación alguna".

No obstante, el juez Pedraz no se cree su versión y considera que hay indicios suficientes para pensar que la relación entre Mercedes González y Leire Díez consiguió torpedear las investigaciones. Por ello, la directora de la Guardia Civil comparecerá el 16 de julio en la Audiencia Nacional acusada de un delito de obstrucción a la acción de la Justicia y otro de prevaricación.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido preguntado este jueves por laSexta sobre si se plantea cesar a Mercedes González tras conocer la noticia de su imputación. No obstante, Marlaska ha optado por evitar pronunciarse y ha guardado silencio.

El PSOE asegura que está imputada "por unos cafés"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha pedido este jueves respetar la presunción de inocencia de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, quien ha sido imputada junto al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas, por el juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso Leire Díez'.

"Hay dos cosas distintas: los tiempos de la justicia, que siempre hemos dicho que vamos a respetar, y los tiempos políticos. No solo le pedimos a la justicia que sea justa, sino que los ciudadanos lo entiendan", ha señalado Mínguez en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Así, ha asegurado que "se le está imputando a la directora de la Guardia Civil, ella ha dicho por hacer unos cafés, que es muy diferente que reunirse y hacer una trama como la que hemos visto, que es la Kitchen". Ha hecho hincapié en que este jueves se ha conocido que "se ha sobreseído la causa de Miguel Ángel Rodríguez, en el que hace unos pocos meses estaba condenando al Fiscal General del Estado, casi casi por lo mismo".

De esta manera, ha reconocido que confía en su "compañera Mercedes González". "Ha hecho una excelente labor al frente de la Guardia Civil y, por lo tanto, vamos a confiar en la presunción de inocencia y vamos a darle el tiempo a que ella también se pueda defender", ha añadido.

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