¡Escalofrante caída de Bezzecchi!: el piloto de Aprilia sale despedido de su moto en Assen

El italiano no midió bien y acabó yendo al suelo en la segunda vuelta de la carrera del domingo en Assen tras verse superado por Márquez, que firmó una salida extraordinara.

La carrera del domingo del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP comenzó por todo lo alto en la cabeza de la clasificación. Marc Márquez, que salía séptimo, firmó un increíble arranque en el que se llegó a posicionar segundo. Uno de los adelantados fue Marco Bezzecchi, el líder del campeonato, que se fue al suelo en la segunda vuelta.

Suma así su tercer cero consecutivo el piloto de Aprilia. Un derribo sufrido por su compañero, Jorge Martín, en Hungría, y un lamentable episodio con uno de los comisarios del circuito de Brno le habían dejado sin puntuar los últimos dos domingos (con este, tres)

La caída del italiano fue muy dura, inclinó demasiado la moto en una curva saliendo totalmente despedido junto con su Aprilia. Pierde de esta manera más ventaja aún con sus perseguidores que podrían adelantarle en la clasificación de firmar un buen resultado.

El piloto tendrá que pasar pruebas médicas para evaluar su estado de salud después de una secuencia tan fuerte. Apura de esta manera aún más sus opciones de llevarse el campeonato Marc Márquez, que continúa recortando puntos a un ritmo frenético a pesar de no encontrarse aún totalmente recuperado de sus problemas físicos el piloto de Ducati.

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