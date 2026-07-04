Ahora

GP de Gran Bretaña

Pérez se lleva por delante a Fernando Alonso: el toque por el que fue sancionado en la sprint de Silverstone

El de Cadillac fue castigado con diez segundos después de que tocara a Fernando Alonso en las primeras curvas de la sprint de Silverstone.

Pérez se lleva por delante a Fernando Alonso: el toque por el que fue sancionado en la sprint de Silverstone Pérez se lleva por delante a Fernando Alonso: el toque por el que fue sancionado en la sprint de SilverstoneRedes sociales

La sprint de Fernando Alonso en Silverstone fue accidentada. En las primeras curvas se enseñó una bandera amarilla y el protagonista, desgraciadamente, fue el piloto de Aston Martin.

Sergio Pérez, con su Cadillac, se lo llevó por delante y Fernando hizo un trompo antes de volver a la carreras.

Los comisarios castigaron a Checo con una sanción de diez segundos, por la que acabó en último lugar.

Fernando fue vigésimo con su Aston Martin. El AMR26 sigue siendo muy lento y nada cambiará hasta que se introduzcan las mejoras que Adrian Newey está preparando para el Gran Premio de Hungría.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Hasta 400 bomberos, 250 miembros de la UME y más de 100 medios trabajan para controlar el incendio en La Bisbal d'Empordà
  2. La defensa de Leire Díez pide la nulidad de la causa en la que se investigan las adjudicaciones de la SEPI y las cloacas del PSOE
  3. Trump hace una exaltación de la fuerza económica y militar de EEUU por el Día de la Independencia: "Nuestro país está mejor que nunca"
  4. Exteriores eleva a 34 los españoles muertos por los terremotos en Venezuela
  5. De hablar de promesas "ilegales" a un "acuerdo sensato": Moreno baila al ritmo de Vox y traga con la ultraderecha en Andalucía
  6. Una boda blindada, colas de 'swifties' y un desfile incesante de famosos: Taylor Swift y Travis Kelce se dan el 'sí quiero'