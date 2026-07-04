Pérez se lleva por delante a Fernando Alonso: el toque por el que fue sancionado en la sprint de Silverstone

El de Cadillac fue castigado con diez segundos después de que tocara a Fernando Alonso en las primeras curvas de la sprint de Silverstone.

La sprint de Fernando Alonso en Silverstone fue accidentada. En las primeras curvas se enseñó una bandera amarilla y el protagonista, desgraciadamente, fue el piloto de Aston Martin.

Sergio Pérez, con su Cadillac, se lo llevó por delante y Fernando hizo un trompo antes de volver a la carreras.

Los comisarios castigaron a Checo con una sanción de diez segundos, por la que acabó en último lugar.

Fernando fue vigésimo con su Aston Martin. El AMR26 sigue siendo muy lento y nada cambiará hasta que se introduzcan las mejoras que Adrian Newey está preparando para el Gran Premio de Hungría.

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