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Doble sismo

Exteriores eleva a 34 los españoles muertos por los terremotos en Venezuela

Los detalles Además, fuentes del Ministerio han confirmado a laSexta que todavía hay 140 desaparecidos y otras 11 personas localizadas bajo los escombros.

Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por el doble terremoto Voluntarios y rescatistas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por el doble terremotoAgencia EFE
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Cuando ya ha pasado más de una semana de los dos terremotos que golpearon Venezuela, las autoridades siguen en las tareas de búsqueda de supervivientes mientras que también se complementan con las tareas de limpieza que van facilitando la entrada de los servicios de emergencia a zonas inaccesibles. Y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta que se ha elevado este sábado a 34 los españoles fallecidos en la tragedia.

La cartera dirigida por José Manuel Albares también ha añadido que son 140 los desaparecidos y 11 los localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate. "Exteriores insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen", han recalcado dichas fuentes.

En esta tragedia, las autoridades venezolanas han situado la cifra de muertos en 2.645 y la de heridos a 12.666. Además, unas 15.050 personas se han quedado sin hogar a causa del desastre, según ha informado este viernes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha publicado el balance en un mensaje en Telegram, en el que ha detallado que 86.117 familias han sido atendidas.

En el desglose, también ha hablado de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.

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