Trump hace una exaltación de la fuerza económica y militar de EEUU por el Día de la Independencia: "Nuestro país está mejor que nunca"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha realizado un discurso desde el Monte Rushmore para dar inicio a las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense y ha recalcado que el país es "la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia".

Donald Trump ha iniciado las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en el Monte Rushmore, destacando la fortaleza económica y militar del país. Durante su discurso, Trump ha exaltado a Estados Unidos como "la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia". Ha criticado a sus adversarios políticos, advirtiendo sobre el "resurgimiento del comunismo" como enemigo de la libertad. En lo económico, ha presumido de un ciclo de crecimiento sin precedentes, con una inversión extranjera masiva y un auge industrial. En el ámbito militar, ha destacado sus "victorias" y el poderío del ejército. Trump concluyó afirmando que Estados Unidos sigue siendo un referente mundial y que lo mejor está por venir.

Donald Trump deja muchas cosas claras, pero la que posiblemente deje más clara es que le gusta celebrar las fiestas a lo grande. Por ello, el Monte Rushmore, como ya hiciera en 2020, se ha convertido en la sede del arranque de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos que ha dado comienzo durante este sábado, previo discurso de un presidente estadounidense que ha sacado pecho de la fortaleza económica y militar del país que gobierna.

Para el republicano, EEUU es "la nación más libre, fuerte y excepcional de la historia". "Somos el pueblo más libre del mundo, tenemos la Constitución más justa y duradera del mundo y somos la nación más poderosa del mundo", ha afirmado el Trump más patriótico en un acto por el aniversario de la emancipación estadounidense de 1776 que ha incluido homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares.

El mandatario ha presentado la fundación de EEUU como "un acontecimiento único en la historia de la humanidad", pero politizando su discurso, ha aseverado que hay quienes hacen "intentos de cambiar el carácter excepcional de Estados Unidos" y de "alienar a los ciudadanos de su propia historia". "Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso", ha recalcado.

Porque el discurso de Trump no solo ha estado enfocado en exaltar Estados Unidos gracias a su gestión, sino en cargar contra sus adversarios políticos. De hecho, ha advertido del "resurgimiento del comunismo" en Estados Unidos, al que ha definido como "el enemigo de la libertad, la Constitución y el 4 de julio de 1776" y del cual ha prometido que no permitirá su expansión.

En el plano económico, el mandatario estadounidense ha asegurado que el país está liderando un ciclo de crecimiento sin precedentes recientes, destacando la llegada masiva de inversión extranjera. "Construimos la economía más grande y dinámica. Y, por cierto, nuestro país está mejor que nunca", ha señalado antes de añadir que "19,2 billones de dólares (en torno a 16.780.800 millones de euros) están llegando a Estados Unidos procedentes de todo el mundo", una cifra que ha vinculado a un auge industrial en marcha gracias a sus políticas arancelarias.

"Se están construyendo plantas y fábricas por todo Estados Unidos ahora mismo, y se están construyendo a un ritmo que nunca antes habíamos visto", ha afirmado, defendiendo que el ritmo de expansión supera cualquier registro anterior.

Una fortaleza económica que Trump también ha reivindicado en el ámbito militar, jactándose de sus "victorias" y de haber creado el "Ejército más fuerte y poderoso": "Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral".

Trump ha enmarcado estas declaraciones en una narrativa histórica de 250 años de influencia estadounidense, señalando que el país sigue siendo referente mundial en progreso y valores. "Durante 250 años, el mundo entero ha mirado a nuestro país y se ha inspirado", ha sentenciado, no sin antes criticar la situación previa a su mandato, asegurando que el país había atravesado una etapa de debilitamiento internacional.

Sin embargo, ha defendido que la percepción global ha cambiado radicalmente: "Ahora solo hay respeto. Y quiero decirles que lo mejor está por venir", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.