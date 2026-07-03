El primer reto que Jorge Martín se puso con Aprilia y que ha cumplido a la perfección

Jorge Martín cumple con su cometido y llega al parón veraniego como líder de MotoGP

El campeón del mundo se ha mostrado satisfecho con haber logrado el primer puesto de la clasificación en el GP de Países Bajos. Pese a ello, no se confía y buscará aumentar su ventaja en el Mundial.

Jorge Martín está de enhorabuena. El piloto español llega al parón veraniego de MotoGP como líder de la clasificación, después de la caída de Marco Bezzecchi en Assen y su podio. Con 193puntos, el de Aprilia ha conseguido rebasar a su compañero de box en el Mundial y parte con una gran ventaja de cara al próximo GP de Alemania.

De esta forma, el piloto madrileño ha logrado cumplir su objetivo de la primera mitad de temporada al ser el primer clasificado del Mundial. "Era importante llegar cerca del parón veraniego. Así que esto es lo más importante, porque sé que las segundas partes de la temporada normalmente son realmente buenas para mí", asegura Martín en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Pese a conseguir dicha ventaja temporal, Jorge aún no tiene garantizado el Mundial, ya que una remontada de Marc Márquez es posible, además del regreso de Bezzecchi. "Fue bonito conseguir el liderato, pero todavía es un largo camino. Tenemos que ir carrera a carrera. Si tenemos la oportunidad al final, lucharé por ello", añade Martín.

Incluso, el propio piloto de Aprilia no se fía del resto de rivales. "Hay muchos rivales, estamos en MotoGP. Hay seis, siete pilotos que pueden luchar por un campeonato. Así que intentaré centrarme en mí mismo, tratando de ser mejor en cada carrera", asegura Martín.

Por último, el campeón del mundo ha resaltado que aún "no está al 100% físicamente", ni con su moto. "Sufrí bastante con la espalda este fin de semana. Así que solo toca agachar la cabeza, intentar encontrar esa condición física, esas sensaciones con la Aprilia. No sé dónde está el límite", concluye el piloto.

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