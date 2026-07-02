Juanma Moreno traga con la prioridad nacional de Vox: alcanzan el acuerdo a horas de votar su investidura

Los detalles El presidente del PP andaluz y el portavoz de Vox en Andalucía han alcanzado un Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía que será suscrito públicamente a las 18:30 en el Parlamento andaluz.

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, y el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, han alcanzado este jueves un Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía a pocas horas de la segunda votación de la sesión de investidura. Este será suscrito públicamente a las 18:30 horas en el Parlamento andaluz.

Moreno traga así con la prioridad nacional del partido de ultraderecha para formar gobierno en Andalucía al cerrar un acuerdo programático que confirmó la mañana de este jueves el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Aún queda por comunicar los detalles sobre las consejerías y el compromiso presupuestario.

El acuerdo permitirá a Moreno lograr los votos necesarios para ser investido presidente de la Junta en segunda votación, en la que solo necesita mayoría simple, esto es, más 'síes' que 'noes'. Moreno no salió investido en la primera votación del pasado martes, ya que sólo consiguió los 53 escaños a favor del PP-A, frente a los 56 votos en contra de PSOE-A, Vox, Adelante Andalucía y Por Andalucía.

Desde ese momento, se intensificaron las negociaciones con Vox para tratar de cerrar un acuerdo que permitiera que fuera investido este jueves. Ambos partidos han estado negociando algo más de cuatro semanas para tratar de alcanzar un acuerdo para la investidura de Moreno y para la gobernabilidad de Andalucía, tras el resultado que arrojaron las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo. El PP-A, con 53 escaños obtenidos, se quedó a dos de la mayoría absoluta, mientras que Vox consiguió 15 diputados.

Entre los dos partidos sumarán una mayoría absoluta de 68 escaños, el "mayor apoyo" a un gobierno andaluz en la historia de la autonomía, según expresó Gavira. La mañana de este jueves, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, aseguró que "todavía hay tiempo para negociar" en Andalucía y que "no hay nada perdido" de cara a la investidura de Moreno.

Así lo indicó Millán en una entrevista en RNE, donde dijo que no querían "negociar ni en medios ni en ruedas de prensa", sino que la negociación se llevaría a cabo de la forma "más discreta posible". Y así lo han hecho hasta pocas horas antes de la investidura.

Además, aclaró que su formación pide al PP "medidas, más allá de la cuota de responsabilidad que luego eventualmente pueda tener cada uno dentro del futuro gobierno".

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