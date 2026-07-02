La profunda reflexión de Marc Márquez sobre por qué no vive en Andorra

El piloto de Ducati ha explicado que su vida no cambiaría "si tuviera el doble" de dinero.

En una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' concedida el pasado fin de semana durante el Gran Premio de Países Bajos, Marc Márquez se abrió en canal.

Además de hablar de Pedro Acosta o Valentino Rossi, el eneacampeón del mundo ha reflexionado sobre por qué no vive en Andorra como otros deportistas para ahorrarse la mitad de los impuestos que paga en España.

"En Andorra tuve casa durante casi cuatro años, pero nunca viví realmente allí y nunca pagué impuestos allí", arranca el ilerdense.

"Porque, al final, Cervera está a una hora en coche de Andorra; en la práctica, allí arriba solo guardaba los esquís", añade.

Llegados a este punto, Marc se hace la gran pregunta: "Viviendo siempre en España tengo la mitad de lo que podría tener, pero siempre me he hecho preguntas. 'Si tuviera el doble, ¿me cambiaría la vida?'. La respuesta era no. 'Si en el banco tuviera el doble, ¿cambiaría mi estilo de vida?'. La respuesta seguía siendo no".

"Creo que hay un sentido de justicia, un sentido cívico: quien tiene más debe pagar más. Con ciertos límites, claro…", ha zanjado.